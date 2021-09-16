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Мендеш начал с Барселоной переговоры по новому контракту Фати

Испания
(1 голосов)

Клуб видит в нем стратегически важного футболиста для будущего "Барсы"

Мендеш начал с Барселоной переговоры по новому контракту Фати

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Жорже Мендеш, агент Ансу Фати, начал переговоры с руководством "Барселоны" о продлении текущего соглашения футболиста, сообщает Marca. Придется даже увеличить зарплату.

Текущий контракт дарования истекает в конце июня 2022 года.

Португалец уже провел первую встречу с каталонским клубом по поводу продления контракта 18-летнего вингера. В ближайшие дни пройдет новая встреча. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Мендеш дал понять "Барселоне", что, несмотря на интерес других команд, приоритет Анссумане – остаться в родном клубе. Однако, как ожидается, даже в условиях тяжелой финансовой ситуации, "сине-гранатовым" придется повысить небольшую зарплату Фати.

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В статье: Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.09.2021 в 19:29
Посмотрели б лучше сначала заиграет он после травмы или нет, только потом было б видно заключать или нет.
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