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Барселона закрыла финансовый год с убытком в 481 миллион евро

Испания
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Разгребают "наследие" Бартомеу

Барселона закрыла финансовый год с убытком в 481 миллион евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Совет директоров "Барселоны" провёл заседание на котором, помимо прочего, был закрыт предыдущий финансовый год и определен бюджет на следующий.

На собрании, в частности, утвердили закрытие финансового года-2020/21 и бюджета на сезон-2021/22. Совет директоров одобрил закрытие финансового года с убытком в 481 миллион евро.

Также утвержден операционный бюджет на сезон-2021/22 года в размере 765 миллионов евро. Операционный бюджет прогнозирует доходы и расходы в следующем операционном периоде, включая прогнозы продаж, производства и операционных расходов.

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В статье: Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу
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Источник:
fcbarcelona.com

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