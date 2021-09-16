Барселона закрыла финансовый год с убытком в 481 миллион евро

Совет директоров "Барселоны" провёл заседание на котором, помимо прочего, был закрыт предыдущий финансовый год и определен бюджет на следующий.

На собрании, в частности, утвердили закрытие финансового года-2020/21 и бюджета на сезон-2021/22. Совет директоров одобрил закрытие финансового года с убытком в 481 миллион евро.

Также утвержден операционный бюджет на сезон-2021/22 года в размере 765 миллионов евро. Операционный бюджет прогнозирует доходы и расходы в следующем операционном периоде, включая прогнозы продаж, производства и операционных расходов.