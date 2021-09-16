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Барселона закрыла финансовый год с убытком в 481 миллион евро
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Совет директоров "Барселоны" провёл заседание на котором, помимо прочего, был закрыт предыдущий финансовый год и определен бюджет на следующий.
На собрании, в частности, утвердили закрытие финансового года-2020/21 и бюджета на сезон-2021/22. Совет директоров одобрил закрытие финансового года с убытком в 481 миллион евро.
Также утвержден операционный бюджет на сезон-2021/22 года в размере 765 миллионов евро. Операционный бюджет прогнозирует доходы и расходы в следующем операционном периоде, включая прогнозы продаж, производства и операционных расходов.
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