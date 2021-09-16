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Барселона работает над новым 5-летним контрактом Араухо

Испания
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После разгрузки зарплатной ведомости можно взяться за продления

Барселона работает над новым 5-летним контрактом Араухо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Руководство "Барселоны" работает над продлением контракта защитника Рональда Араухо, сообщает ESPN. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Срок действующего контракта уругвайца истекает в 2023 году.

Агенты игрока и представители клуба начали переговоры летом и сейчас считают, что смогут прийти к соглашению. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять сезонов.

Напомним, что Араухо пришел в клуб в 2018 году из уругвайского "Бостон Ривьер". В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Источник:
espn.com

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