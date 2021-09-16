Барселона работает над новым 5-летним контрактом Араухо

Руководство "Барселоны" работает над продлением контракта защитника Рональда Араухо, сообщает ESPN. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Срок действующего контракта уругвайца истекает в 2023 году.

Агенты игрока и представители клуба начали переговоры летом и сейчас считают, что смогут прийти к соглашению. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять сезонов.

Напомним, что Араухо пришел в клуб в 2018 году из уругвайского "Бостон Ривьер". В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.