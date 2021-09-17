На повестке – частота Мундиаля. Глава Примеры обвинил ФИФА в манипуляции цифрами

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в адрес ФИФА после результатов опроса на официальном сайте организации. Напомним, в последние дни активно обсуждается идея проведения чемпионатов мира чаще, чем раз в четыре года. Тебас отметил в своем Твиттере:

"Само исследование ФИФА противоречит своему заголовку, мол, что большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира".

"Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые 4 года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?"