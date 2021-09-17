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На повестке – частота Мундиаля. Глава Примеры обвинил ФИФА в манипуляции цифрами
Дал понять, что не согласен
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в адрес ФИФА после результатов опроса на официальном сайте организации. Напомним, в последние дни активно обсуждается идея проведения чемпионатов мира чаще, чем раз в четыре года. Тебас отметил в своем Твиттере:
"Само исследование ФИФА противоречит своему заголовку, мол, что большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира".
"Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые 4 года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?"
La propia encuesta de @FIFAcom— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 16, 2021
concluye lo contrario que señala su titular (ver gráfico) .Todas las franjas de edad prefieren un mundial cada 4 años por amplia diferencia.
¿Como va a ser creíble la @FIFAcom si manipula sus propios datos? Una más.????????????https://t.co/gwzL5l93B8 pic.twitter.com/ukwpvffl0d
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