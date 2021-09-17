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На повестке – частота Мундиаля. Глава Примеры обвинил ФИФА в манипуляции цифрами

Испания
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Дал понять, что не согласен

На повестке – частота Мундиаля. Глава Примеры обвинил ФИФА в манипуляции цифрами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в адрес ФИФА после результатов опроса на официальном сайте организации. Напомним, в последние дни активно обсуждается идея проведения чемпионатов мира чаще, чем раз в четыре года. Тебас отметил в своем Твиттере:

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"Само исследование ФИФА противоречит своему заголовку, мол, что большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира".

"Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые 4 года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?"

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В статье: ФИФА Чемпионат Мира Хавьер Тебас
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