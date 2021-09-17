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Сливочные могут быть изумрудными. Мадридский Реал презентовал третью форму на сезон-2021/22

Испания
(1 голосов)

Боевая раскраска

Сливочные могут быть изумрудными. Мадридский Реал презентовал третью форму на сезон-2021/22

Real

Новина українською

Пресс-служба мадридского "Реала" представила на своих официальных аккаунтах в социальных сетях третий резервный комплект формы на сезон-2021/22.

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Экипировка от немецкого производителя спортивной одежды, компании Adidas, выполнена в изумрудно-зеленом цвете с черными и белыми элементами. Также добавим, что комплект может похвастаться инновационной технологией "heat.rdy-keep cool", разработанной для регулирования температуры во время матчей.

Как отмечается на официальном сайте "меренг", дизайн джерси был вдохновлен знаменитой мадридской локацией, а именно Нулевым километром на площади Пуэрта-дель-Соль.

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В статье: Реал (Мадрид) футбольная форма
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
17.09.2021 в 14:51
Приятная расцветка...))) неожиданно от Адидас
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Ардалион (землянин)
17.09.2021 в 13:51
А вот за волосатого негра, я так и не понял кого он изображал? Камавингу?
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Ардалион (землянин)
17.09.2021 в 13:49
Профессиональных фристайлеров загримировали под Бензему и Марсело, одели на них ихние футболки и давай вытворять всякие трюки с мячом... Хахаха! Умора бль...)))) Позорище..
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