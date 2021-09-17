Сливочные могут быть изумрудными. Мадридский Реал презентовал третью форму на сезон-2021/22

Пресс-служба мадридского "Реала" представила на своих официальных аккаунтах в социальных сетях третий резервный комплект формы на сезон-2021/22.

Экипировка от немецкого производителя спортивной одежды, компании Adidas, выполнена в изумрудно-зеленом цвете с черными и белыми элементами. Также добавим, что комплект может похвастаться инновационной технологией "heat.rdy-keep cool", разработанной для регулирования температуры во время матчей.

Как отмечается на официальном сайте "меренг", дизайн джерси был вдохновлен знаменитой мадридской локацией, а именно Нулевым километром на площади Пуэрта-дель-Соль.