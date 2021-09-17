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Беззащитный Реал: Менди снова выбыл из-за мышечной травмы
Он не играет с мая
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди вновь получил мышечную травму и выбыл из строя на три недели, сообщает Marca. Он не играл с мая, когда футболиста беспокоил периостит надкостницы большеберцовой кости.
Анчелотти надеялся получить здорового защитника к матчу против "Сельты", но возвращение было отложено, так как Ферлан почувствовал дискомфорт на одной из тренировок.
Напомним, что Марсело также выбыл из строя и не сыграет до перерыва на матчи сборных.
В прошлом сезоне Менди провел за "Реал" 38 игр и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает крайнего защитника в 50 миллионов евро.
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