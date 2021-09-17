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Примера. Сельта - Кадис 1:2. Галисийцы залегают на дно

Испания
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Первая победа южан в сезоне

Примера. Сельта - Кадис 1:2. Галисийцы залегают на дно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Эдуардо Коудет ходит по тонкому льду. В Виго любят увольнять тренеров посреди сезона, и сейчас ситуация к этому располагает.

Сегодня "Сельта" проиграла не гранду и даже не ровне, а сопернику, который явно уступает ей в классе. Причина банальна - галисийцы забыли выйти на первый тайм, а после перерыва уже не смогли отыграть упущенное.

"Кадис" забил оба своих гола после стандартов - Лосано замкнул головой подачу со штрафного, а Эспино добил мяч в сетку после неудачного пенальти Сальви.

"Сельта" первые моменты начала создавать лишь во втором тайме. Команду повел за собой Санти Мина. Он забил красавец-гол на 64-й минуте, с лету поймав мяч на ногу, да и кроме него создал 2-3 хороших шанса. Были у "Кельтов" также две перекладины в компенсированное время от Аспаса и Мурильо. Не везло.

Коудета стоит похвалить за второй тайм - переход на схему с тремя защитниками помог команде вернуться в игру, да и замены были ко двору. Но ужасная первая половина все же перевесила.

В таблице после 5 туров у "Кадиса" 5 очков, у "Сельты" - 1. Учитывая количество сборников в составе "Кельтов", это полнейший провал.

5-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Кадис" - 1:2

Голы: Мина, 64 - Лосано, 38, Эспино, 43

"Сельта": Дитуро - Мальо, Мурильо, Фонтан (Нолито, 46), Галан - Тапиа - Солари (Бельтран, 65), Денис Суарес (Браис Мендес, 46), Серви (Тиаго Гальярдо, 46) - Аспас, Мина

"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Чуст, Эспино - Фали Хименес (Йонссон, 72) - Сальви (Негредо, 83), Бастида (Алекс, 72), Аларкон, Лосано (Арсамендия, 56) - Собрино (Осмаич, 72)

Предупреждения: Тиаго Гальярдо, 48, Тапиа, 74, Браис Мендес, 89 - Собрино, 46, Ароян, 52, Аларкон, 61

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В статье: Сельта (Виго) Кадис
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