Иньяки Уильямс играет 200-й матч подряд за Атлетик в Ла Лиге

Нападающий "Атлетик Бильбао" Иньяки Уильямс сегодня играет 200-й матч подряд за свой клуб в Ла Лиге.

Игрок уже больше пяти лет не получает красных карточек и травм. Вингер бессменно выходит в нападении басконской команды.

Последний раз форвард пропускал игру Примеры в апреле 2016-го года. К слову, его рекордная серия также началась в матче против мадридского "Атлетико".