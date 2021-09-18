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Иньяки Уильямс играет 200-й матч подряд за Атлетик в Ла Лиге

Испания
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Игроку покорилось невероятное достижение

Иньяки Уильямс играет 200-й матч подряд за Атлетик в Ла Лиге

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий "Атлетик Бильбао" Иньяки Уильямс сегодня играет 200-й матч подряд за свой клуб в Ла Лиге.

Игрок уже больше пяти лет не получает красных карточек и травм. Вингер бессменно выходит в нападении басконской команды.

Последний раз форвард пропускал игру Примеры в апреле 2016-го года. К слову, его рекордная серия также началась в матче против мадридского "Атлетико".

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Иньяки Уильямс
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