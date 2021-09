Примера. Атлетико - Атлетик 0:0. У Симеоне большие проблемы с голами

На неделе "Атлетико" дома сыграл 0:0 с "Порту", причем был ближе к поражению, нежели к победе. Сегодня история в полной мере повторилась.

Вообще "Атлетик" - типичный середняк лиги, но на старте этого сезона баски хороши и добыли 7 очков в трех последних турах. В Мадриде они еще раз подтвердили, что умеют качественно обороняться и контратаковать, не позволив фавориту прижать себя к воротам.

Игра не искрила яркими моментами. Первый тайм - так и подавно выдался пустой в плане опасных ситуаций. Пара прострелов, интересный розыгрыш стандарт от "Атлетика", удар Уильямса по воробьям - да и все.

17 - Antoine Griezmann ???????? has failed to score his last 17 shots for Atlético de Madrid in #LaLiga, his worst run for "Rojiblancos" in the competition since 2016/17 season



