Примера. Грандиозный дебют Фалькао, Хетафе и Алавес продолжают падение

Радамель Фалькао триумфально вернулся в Примеру. На первый гол в футболке "Райо" у 35-летнего колумбийца ушло 10 минут.

В целом это был не матч, а бойня. 36 фолов, 13 предупреждений, 2 пенальти - арбитру было чем заняться все 90 минут. В столь грязном футболе хозяева оказались сильнее. В конце концов, они свой 11-метровый реализовали, а Энес Унал с точки промазал.

Во втором тайме ключевым стал гол Пата Сисса, опорника "Райо Вальекано", который в целом провел мощный матч, добавив к забитому мячу 2 отбора, 2 перехвата и 3 выноса.

Ну и вишенка на торте - гол Фалькао в концовке. Ветеран силовым ударом прошил Давида Сорию после умного вертикального паса.

18/9 - Radamel Falcao ???????? has scored his first #LaLiga game at home as for Atlético de Madrid (2011) as for Rayo Vallecano (2021), both on 18th September. Tiger#RayoVallecanoGetafe pic.twitter.com/Z4ojGOldEG — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2021

Дела у Андони Ираолы и его "Райо" идут вверх - у них уже 7 очков и место в середине таблицы. А вот у "Хетафе" беда - команда Мичела проиграла все 5 стартовых матчей чемпионата. Тут и до отставки недалеко.

5-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 3:0

Голы: Трехо, 9 (с пенальти), Сисс, 78, Фалькао, 81

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Марио Суарес, 89), Сисс - Паласон (Гвардиола, 89), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Альваро Гарсия, 54) - Нтека (Фалькао, 71)

"Хетафе": Сория - Иглесиас (Флорентину Луиш, 46), Даконам, Куэнка, Оливера (Мата, 72) - Дамиан Суарес, Максимович, Чема (Масияс, 46), Янкто (Витоло, 14) - Аленья (Сильва, 72), Унал

Предупреждения: Бебе, 7, Савельич, 42, Комесанья, 45+3, Фран Гарсия, 46, Балью, 85, Сисс, 90+4 - Даконам, 8, Чема, 18, Дамиан Суарес, 38, Оливера, 41, Аленья, 66, Унал, 83, Масияс, 90+5

Этот матч безнадежно развалился на отрезки, мало связанные друг с другом. "Леванте", наверное, больше наиграл на победу, ведь удачных кусков у него набралось побольше, но и ничью несправедливой не назовешь.

"Лягушки" выглядели лучше на старте игры, но уснули к середине первой половины, за что их в быстрой атаке с острого угла наказал Лукас Перес - между прочим, во втором кряду туре забивает ветеран!

2 - Lucas Pérez ???????? has become the first @Elchecf_en 's player to score in each one of his two first games for them in @LaLigaEN this century (two goals). Reengaged#Elche #ElcheLevante pic.twitter.com/x6MLaXXZ8O — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2021

Капитан "Лягушек" Луис "Эль Команданте" Моралес сравнял счет в начале второго тайма, воспользовавшись грубейшей ошибкой Рубена Везу - бедняга поскользнулся и потерял мяч, находясь перед своими воротами.

В концовке у "Леванте" было больше возможностей, чтоб забить, но не судьба. Отчасти команду Пако Лопеса подкосили травмы - встречу не смогли доиграть Моралес и Мальса, без которых напор гостей ослаб.

Для "Лягушек" это уже 4-я ничья в новом чемпионате - как итог, 4 очка. У "Эльче" в активе по-прежнему 6 баллов.

5-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Леванте" - 1:1

Голы: Лукас Перес, 33 - Моралес, 55

"Эльче": Касилья - Паласиос, Роко (Барраган, 77), Верду, Диего Гонсалес, Мохика - Гути, Маскарель (Марконе, 86), Моренте (Милья, 61) - Лукас Перес (Каррильо, 77), Бенедетто (Пасторе, 61)

"Леванте": Карденас - Постиго (Мустафи, 81), Дуарте, Везу - Сон, Пепелу (Радоя, 70), Мальса (Робер, 81), Пабло Мартинес, Клерк - Моралес (Рохер Марти, 77), Дани Гомес (Кантеро, 70)

Предупреждения: Роко, 29, Верду, 55 - Пабло Мартинес, 53, Везу, 82

Как и "Хетафе", "Алавес" продолжает идти без побед в чемпионате. Команда Хави Кальехи выглядит совершенно безнадежной и готовой к вылету.

О чем можно говорить, если "Осасуна" сделала 25 отборов мяча, а "Алавес" - всего 7? Это даже не разгром, это похоже на слив тренера. Не могут же игроки все одновременно бросить играть в футболе!

Судьба матча была решена еще в стартовые полчаса - сперва Давид Гарсия забил после подачи с углового на дальнюю штангу, а затем Роберто Торрес реализовал пенальти, который привез Тони Мойя, отбивший рукой удар Брашанаца.

5 - Only Montpellier & Liverpool (six for each one) have scored more goals from set piece than @caosasuna_en in the Top 5 European Leagues this season (five, three from the penalty spot & two from corner). Strategy#AlavesOsasuna pic.twitter.com/ds5mK6aJo3 — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2021

На этом и порешили. "Осасуну", понятно, все устраивало, а "Алавес" не больно и старался атаковать - всего один удар в створ за полный матч.

В таблице после победы "Осасуна" поднялась в зоне ЛЕ с 8 очками; у команды Кальехи, как уже говорить, баранка в графе "очки".

5-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Осасуна" - 0:2

Голы: Давид Гарсия, 22, Торрес, 31 (с пенальти)

"Алавес": Сивера - Наварро, Миазга, Лагуардия, Дуарте (де ла Фуэнте, 77) - Мартин (Пеллистри, 46), Пина (Лум, 46), Мойя (Ману Гарсия, 64), Риоха - Хоселу, Силла (Гвидетти, 64)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 71), Торро, Брашанац (Грау, 88) - Торрес (Хави Мартинес, 82), Кике (Авила, 82), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 88)

Предупреждения: Лагуардия, 13, Мойя, 28, Дуарте, 29, Наварро, 70 - Торрес, 31, Торро, 73, Ману Санчес, 82