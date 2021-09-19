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Анчелотти: Мы полностью уверены в Азаре и знаем, что он наберет свою лучшую форму

Испания
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Игрок испытывает некоторые проблемы

Анчелотти: Мы полностью уверены в Азаре и знаем, что он наберет свою лучшую форму

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о том, почему полузащитник Эден Азар не вышел на поле в матче Лиги чемпионов против "Интера" (1:0).

"Азар не играл, так как испытывает небольшой дискомфорт в колене. Оно беспокоило его и после матча. Посмотрим, что будет дальше.

Азар сейчас набрал неплохую форму. С ним нужно действовать осторожно, потому что в прошлом у него были травмы. Ему непросто играть два матча подряд.

Сейчас Эден не на том уровне, который мы все хотели бы видеть, но он работает. Мы полностью уверены в нем и знаем, что он наберет свою лучшую форму", – сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Азар
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Источник:
Marca

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