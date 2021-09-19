Примера. Мальорка - Вильярреал 0:0. Еще одна беззубая ничья победителя ЛЕ

"Вильярреал" в текущем сезоне играет исключительно вничью. Это уже четвертая мировая кряду в чемпионате, а ведь были еще 2:2 против "Аталанты" в ЛЧ!

Матч против "Мальорки" получился, мягко говоря, незрелищным. Первый тайм так и подавно прошел без единого удара в створ от обеих команд. Хозяева заметно лучше держали мяч и подбирались к воротам Рульи, но когда доходило до завершения, то внезапно рассыпались.

Показательный эпизод - удар Дани Родригеса по небесам на 47-й минуте. Атака через правый фланг была хороша, форварду оставалось только попасть с линии штрафной, но…

Во втором тайме, впрочем, у "Мальорки" не было и этого. Зато ожил "Вильярреал", который провел аж четверную замену на 57-й минуте. Особенно старался Альберто Морено, который мог забить почти сразу после выхода на поле, но Маноло Рейна отразил его удар из пределов штрафной.

Пожалуй, это был лучший шанс "Желтой Субмарины" за весь матч. Кроме этого был лишь момент Пеньи, но он, скорее, комичный - Рубен умудрился промазать по легкому мячу с линии вратарской.

"Осасуна" ответила голом из очевидного офсайда от Састре. Ничья по такой игре кажется абсолютно справедливой.

В таблице после 5 туров у островитян 8 очков; у "Вильярреала" 4 и матч в запасе.

5-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:0

"Мальорка": Рейна - Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Коста - Кубо (Ли Кан Ын, 90+1), Севилья, Баба (Батталья, 90+1), Ндиай (Жуниор Лаго, 60) - Дани Родригес, Ниньо (Хоппе, 60)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Пенья, 73) - Тригейрос (Альберто Морено, 57), Коклен (Парехо, 57), Капу - Мой Гомес, Дья (Алькасер, 57), Греневельд (Пино, 57)

Предупреждения: Састре, 41, Ндиай, 53 - Дья, 54, Пино, 59, Альбиоль, 84