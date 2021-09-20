Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса

Итак, "Валенсия" 80 минут играла лучше "Реала", но в итоге уступила. "Сливочных" выручили характер, замены и мега-парочка Бензема - Винисиус.

"Реалу" сильно не хватало свежести на "Месталье". Отчасти виной тому сложный матч против "Интера" в ЛЧ, но также скидку надо делать на возраст лидеров "Сливочных". И Модрич, и Бензема, и Карвахаль с Азаром далеко не юноши. В то же время "Валенсия" носилась по полю, как заведенная; применяла высокий прессинг, моментально вступала в отбор.

Как результат - у "Реала" долго вообще не было моментов; только заблокированные удары Азара да прострелы Модрича в никуда.

"Валенсия" атаковала более цельно. Первый стопроцентный шанс имел Габриэл Паулиста после навеса со штрафного, но с пяти метров пробил в Куртуа. В начале второго тайма уже Юнус Муса вывел на удар Гедеша, но тот пальнул в небо.

14 14 - Thibaut Courtois ???????? has saved 14 of the last 16 shots on target he has faced for @realmadriden in all competitions, conceding only Celta Vigo's two goals last matchday. Titan. pic.twitter.com/kvgjkih7Yr — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2021

Гол Уго Дуро по такой игре выглядел логично - "Реал" банально не успел закрывать свою штрафную, за что его и наказали.

В ответ Анчелотти провел ряд замен, направленных на усиление атаки, но ничего бы не помогло без двух факторов. Во-первых, "Валенсия" сама же не выдержала взятого темпа и устала, остановившись возле собственной штрафной. Ну а во-вторых, второе дыхание открылось у Бензема с Винисиусом.

Первый гол Мадрида пришел после паса Карима на Вини - тот с рикошетом вогнал мяч в ближний. А уже через две минуты уже бразилец точно навесил на голову Бензема - и тот опередил Мамардашвили. Невероятно!

18 - @realmadriden have not lost any of their last 18 @LaLigaEN away games (W12 D6), equalling their best unbeaten away run in the competition’s history: 18 in 1997 (W11 D7) and 18 in 2016 (W13 D5). Invincible. pic.twitter.com/aTsBn7AeuW — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2021

"Реал" показывает чемпионский характер и выходит на первое место в Примере с 13 очками. "Валенсии" говорим "спасибо" за мощный бой, но она свое не удержала и потому только третья с 10 баллами. Впрочем, не сомневаемся - будущее у команды Бордаласа большое.

5-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал" - 1:2

Гол: Дуро, 66 - Винисиус, 86, Бензема, 88

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Тони Лато, 23), Паулиста, Альдерете, Фулькье - Солер (Муса, 15), Васс, Гильямон, Дуро (Маркос Андре, 79) - Гедеш (Кошта, 79), Гомес (Рачич, 80)

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 26), Милитао, Алаба, Начо - Вальверде (Иско, 78), Каземиро (Камавинга, 67), Модрич (Родриго, 67), Винисиус - Азар (Йович, 78), Бензема

Предупреждения: Паулиста, 39 - Каземиро, 45+4, Начо, 56, Родриго, 81, Винисиус, 90+1, Камавинга, 90+2

Ничейный синдром продолжает преследовать "Бетис". Ну а "Эспаньол" получил сатисфакцию за поражение на 99-й минуте в прошлом туре.

Если обобщить впечатления от игры, то "Бетис" обязан был брать три очка, ведь играл лучшее. Возможно, хозяев чуть расстроила травма Виктора Руиса уже на 7-й минуте. После этого оборона потеряла в стройности, и все завершилось ранним голом Алейша Видаля с центра штрафной.

Но как же атаковали вердибланкос! Их два мяча в конце первой половины были абсолютно логичными - Виллиан Жозе забил после умного вертикального паса, а Фекир воспользовался самоотверженностью Бельерина справа.

Родри должен был забивать третий с паса Набиля в начале второго тайма, но пробил выше. Позже свои шансы упустили Фекир с Виллианом Жозе. За такую расточительность и последовало наказание.

José María Sánchez Martínez, que ha estado hoy en el VAR y avisó al colegiado de la revisión de la tarjeta roja a Pezzella, también fue quien expulsó a Nabil Fekir en aquel partido frente al Barcelona. #Betis pic.twitter.com/GNQaMCovgJ — David Cejudo Alarcón (@dcejudooficial) September 19, 2021

Когда Песселью удалили за удар прямой ногой в Видаля, игра вышла из-под контроля хозяев, и "Эспаньол" устроил навал. Гол Кабреры на 97-й минуте стал его высшей точкой - к тому времени "Бетис" уже сел почти к вратарской.

В таблице после ничьи у "Бетиса" 6 очков, у "Эспаньола" - 3.

5-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Виллиан Жозе, 41, Фекир, 45+4 - Видаль, 16, Кабрера, 90+7

"Бетис": Браво - Бельерин, Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 7), Песселья, Морено - Карвалью (Гуардадо, 70), Гвидо Родригес - Родри (Камараса, 66), Фекир, Каналес (Хуанми, 66) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 69)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Ву Лей, 61), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Морланес (Баре, 46) - Видаль (Меламед, 81), Мелендо (Морон, 46), Дардер, Эмбарба - де Томас (Димата, 90+2)

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 9, Гуардадо, 88, Браво, 90+4, Фекир, 90+7 - Морланес, 37, Педроса, 74, Видаль, 74, де Томас, 90

Удаление: Песселья, 78