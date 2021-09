Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса

Итак, "Валенсия" 80 минут играла лучше "Реала", но в итоге уступила. "Сливочных" выручили характер, замены и мега-парочка Бензема - Винисиус.

"Реалу" сильно не хватало свежести на "Месталье". Отчасти виной тому сложный матч против "Интера" в ЛЧ, но также скидку надо делать на возраст лидеров "Сливочных". И Модрич, и Бензема, и Карвахаль с Азаром далеко не юноши. В то же время "Валенсия" носилась по полю, как заведенная; применяла высокий прессинг, моментально вступала в отбор.

Как результат - у "Реала" долго вообще не было моментов; только заблокированные удары Азара да прострелы Модрича в никуда.

"Валенсия" атаковала более цельно. Первый стопроцентный шанс имел Габриэл Паулиста после навеса со штрафного, но с пяти метров пробил в Куртуа. В начале второго тайма уже Юнус Муса вывел на удар Гедеша, но тот пальнул в небо.

14 14 - Thibaut Courtois ???????? has saved 14 of the last 16 shots on target he has faced for @realmadriden in all competitions, conceding only Celta Vigo's two goals last matchday. Titan. pic.twitter.com/kvgjkih7Yr

Гол Уго Дуро по такой игре выглядел логично - "Реал" банально не успел закрывать свою штрафную, за что его и наказали.

В ответ Анчелотти провел ряд замен, направленных на усиление атаки, но ничего бы не помогло без двух факторов. Во-первых, "Валенсия" сама же не выдержала взятого темпа и устала, остановившись возле собственной штрафной. Ну а во-вторых, второе дыхание открылось у Бензема с Винисиусом.

Первый гол Мадрида пришел после паса Карима на Вини - тот с рикошетом вогнал мяч в ближний. А уже через две минуты уже бразилец точно навесил на голову Бензема - и тот опередил Мамардашвили. Невероятно!

18 - @realmadriden have not lost any of their last 18 @LaLigaEN away games (W12 D6), equalling their best unbeaten away run in the competition’s history: 18 in 1997 (W11 D7) and 18 in 2016 (W13 D5). Invincible. pic.twitter.com/aTsBn7AeuW