  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса

Испания
Обновлено
(1 голосов)

В чемпионате Испании сменился лидер

Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, "Валенсия" 80 минут играла лучше "Реала", но в итоге уступила. "Сливочных" выручили характер, замены и мега-парочка Бензема - Винисиус.

"Реалу" сильно не хватало свежести на "Месталье". Отчасти виной тому сложный матч против "Интера" в ЛЧ, но также скидку надо делать на возраст лидеров "Сливочных". И Модрич, и Бензема, и Карвахаль с Азаром далеко не юноши. В то же время "Валенсия" носилась по полю, как заведенная; применяла высокий прессинг, моментально вступала в отбор.

Как результат - у "Реала" долго вообще не было моментов; только заблокированные удары Азара да прострелы Модрича в никуда.

"Валенсия" атаковала более цельно. Первый стопроцентный шанс имел Габриэл Паулиста после навеса со штрафного, но с пяти метров пробил в Куртуа. В начале второго тайма уже Юнус Муса вывел на удар Гедеша, но тот пальнул в небо.

Гол Уго Дуро по такой игре выглядел логично - "Реал" банально не успел закрывать свою штрафную, за что его и наказали.

В ответ Анчелотти провел ряд замен, направленных на усиление атаки, но ничего бы не помогло без двух факторов. Во-первых, "Валенсия" сама же не выдержала взятого темпа и устала, остановившись возле собственной штрафной. Ну а во-вторых, второе дыхание открылось у Бензема с Винисиусом.

Первый гол Мадрида пришел после паса Карима на Вини - тот с рикошетом вогнал мяч в ближний. А уже через две минуты уже бразилец точно навесил на голову Бензема - и тот опередил Мамардашвили. Невероятно!

"Реал" показывает чемпионский характер и выходит на первое место в Примере с 13 очками. "Валенсии" говорим "спасибо" за мощный бой, но она свое не удержала и потому только третья с 10 баллами. Впрочем, не сомневаемся - будущее у команды Бордаласа большое.

5-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал" - 1:2

Гол: Дуро, 66 - Винисиус, 86, Бензема, 88

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Тони Лато, 23), Паулиста, Альдерете, Фулькье - Солер (Муса, 15), Васс, Гильямон, Дуро (Маркос Андре, 79) - Гедеш (Кошта, 79), Гомес (Рачич, 80)

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 26), Милитао, Алаба, Начо - Вальверде (Иско, 78), Каземиро (Камавинга, 67), Модрич (Родриго, 67), Винисиус - Азар (Йович, 78), Бензема

Предупреждения: Паулиста, 39 - Каземиро, 45+4, Начо, 56, Родриго, 81, Винисиус, 90+1, Камавинга, 90+2

Ничейный синдром продолжает преследовать "Бетис". Ну а "Эспаньол" получил сатисфакцию за поражение на 99-й минуте в прошлом туре.

Если обобщить впечатления от игры, то "Бетис" обязан был брать три очка, ведь играл лучшее. Возможно, хозяев чуть расстроила травма Виктора Руиса уже на 7-й минуте. После этого оборона потеряла в стройности, и все завершилось ранним голом Алейша Видаля с центра штрафной.

Но как же атаковали вердибланкос! Их два мяча в конце первой половины были абсолютно логичными - Виллиан Жозе забил после умного вертикального паса, а Фекир воспользовался самоотверженностью Бельерина справа.

Родри должен был забивать третий с паса Набиля в начале второго тайма, но пробил выше. Позже свои шансы упустили Фекир с Виллианом Жозе. За такую расточительность и последовало наказание.

Когда Песселью удалили за удар прямой ногой в Видаля, игра вышла из-под контроля хозяев, и "Эспаньол" устроил навал. Гол Кабреры на 97-й минуте стал его высшей точкой - к тому времени "Бетис" уже сел почти к вратарской.

В таблице после ничьи у "Бетиса" 6 очков, у "Эспаньола" - 3.

5-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Виллиан Жозе, 41, Фекир, 45+4 - Видаль, 16, Кабрера, 90+7

"Бетис": Браво - Бельерин, Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 7), Песселья, Морено - Карвалью (Гуардадо, 70), Гвидо Родригес - Родри (Камараса, 66), Фекир, Каналес (Хуанми, 66) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 69)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Ву Лей, 61), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Морланес (Баре, 46) - Видаль (Меламед, 81), Мелендо (Морон, 46), Дардер, Эмбарба - де Томас (Димата, 90+2)

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 9, Гуардадо, 88, Браво, 90+4, Фекир, 90+7 - Морланес, 37, Педроса, 74, Видаль, 74, де Томас, 90

Удаление: Песселья, 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Валенсия Бетис (Севилья) Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (28)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.09.2021 в 00:50
Де пропав алєнячий АНАЛітик?))). Цікаво було б почути чергову маячню про куплених суддів, всемогутнього Переса і про ніякого Вінісіуса)))
Ответить
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.09.2021 в 00:25
Другий раз за тиждень вирвати перемогу в кінцівці, при чому в другому випадку взагалі програючи за 5 хвилин до закінчення- це вам не безхребетна Барселона. Бензема та Віні - монстри! Зараз обидва очолюють список бомбардирів, при чому в Каріма феноменальна статистика: 6+5!!!. А десь там сидить на лавочці в ЖКХ замінений Мессі, спостерігаючи, як його недруг Іккарді з передачі Мбаппе в кінцівці виривають перемогу, і як КР феноменально повертається в МЮ)))
Ответить
0
0
Wertu098 (бамбас )
20.09.2021 в 00:36
І феноменально зливають янг Бойзу)))))) ефект пеналду)))
Ответить
0
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.09.2021 в 00:41
ЖКХ феноменально грає внічию із Брюгге, Шахтар феномельно зливає Шерифу. Це ЛЧ, дружище)))
0
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
20.09.2021 в 00:19
Реал- топ! Роналду - топ! барсолузери см*кчуть ще один тиждень. навіть грузчік не спить, по бороді у нього тече та в рот попадає
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
20.09.2021 в 00:34
спасибо пеналду что развалил судьентус и сбежал как крыса в муму))))
Ответить
+1
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.09.2021 в 00:18
Бензема потужно вийшов з тіні ниряльдо,уже 3 роки в кожному матчі забиває. При гелевому по 5 голів за сезон забивав.
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 00:22
Не просто забивает, а решающие забивает. Да простит меня Дариан, но Месси наверное ходил бы с поникшей головой в такой ситуации.
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:29
Опять ник угнали что ли, как то приятно удивляете с Барселинусом)) И Реал похвалили, и без подколок)
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 00:17
Хорошо когда у команды есть характер, или яйца (кому как нравится). Действительно заслуживают похвалы.
Ответить
+1
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
20.09.2021 в 00:23
шото ти сьогодні якийсь збуджений. невже гей парад в Києві тебе до цього спонукає
Ответить
0
-2
avatar
Ардалион (землянин)
20.09.2021 в 00:17
Тренер Валенсии длб. Его тройная замена сломала Валенсии игру. Она, как трусливая мышь, только уже земная, прижалась к воротам, ну и отгребла... Реал молодец, дожал, додавил в свойственной для себя манере. Барсе бы так...
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 00:19
Барсе надо убрать ••зду с тренерской позиции и поискать яйца.
Ответить
0
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
20.09.2021 в 00:22
ну голубі барселонці як ти звикли припадати до яєць ніж до *зди
0
-1
avatar
Ардалион (землянин)
20.09.2021 в 00:23
Какой тренер, такая и команда. Размазня. А на одном Депае далеко не уедешь. Горько писать... но надо.
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:31
Смотрел я на днях видос про Пуйоля на канале Картавый футбол, и многое встало на свои места. Великий конечно капитан был, и Рамос у него тоже немало своих качеств подсмотрел. Где сейчас в Барселоне такой Пуйоль, который мог поставить на место и своих и чужих. Надо заново растить молодежь, как тогда в конце 90-х
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
20.09.2021 в 00:38
Всё, не будет больше пуйолей и рамосов. Футболёры с яйцами вырождаются.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
20.09.2021 в 00:12
Достойная победа. Неужели Винисиус действительно просыпается?
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:14
Ну так, скорее бить научили. А в остальном он мне раннего манчестерского Роналду напоминает, какие-то финты ради финтов, бег в угловой флажок, падения от малейшего прикосновения. Ему надо с Кришем поговорить, спросить как он от этого отучился.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:17
А вот Азара даже такой опытный реаниматор, как Папа Карло, уже видимо не вытащит. Сгорел парень, и на 20% не играет, как в Челси. Дополнительное тело на поле.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
20.09.2021 в 00:18
Ну будут следующим летом сливать иначе он вообще обесценится.
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
20.09.2021 в 00:09
Бензема. Мыши обосрались.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:13
Мамардашвили отправить обратно в Грузию. Где они вообще его откопали))
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
20.09.2021 в 00:30
Он пожалел Бензема и его кулак пролетел мимо. Ну, а первый гол рикошет.
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:38
У Карима и так уже 2 года рука перебинтована, не хватало чтобы еще и голову бинтовать))
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:07
Очень приятная победа над говнистой командой, которая с 70 минуты тянула время, валялась, а как они аут у мадридских ворот подавали, это даже Моуриньо должен себе записать, когда крайний защитник пешочком шел от своих ворот к мадридским. Ну ничего, сегодняшний Мадрид такое не прощает. Каземиро и Модричу просто необходим отдых, деда уже так загоняли, что он ели пешком ходит и видимо все силы тратит на передвижение. А Каземиро просто не в форме, играет ужасно, обрезает, фолит. Вышел Камавинга и сразу началось какое-то движение, появилась мысль. Ну и Валенсия конечно села еще даже до своего гола, он был бы куда более логичным ранее. Хвалить Винисиуса уже становится привычкой, как и Карима. Красавцы. Вини бы еще научиться иногда пренебрегать своим дриблингом ради дриблинга и отдавать передачи.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.09.2021 в 00:02
Это какой то сюр. Мадрид 80 минут с языком за плечами бегал за игроками Валенсии. Потом решил чуток поиграть футбол и победил.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 00:08
Да хз где они там 80 минут бегали с языком, уже во втором тайме Валенсия сильно просела, и гол их скорее дураком выглядел, чем чем-то заслуженным. Шальная пуля. А вот в первом тайме да, пару раз простили.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...