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Анчелотти: Реалу повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема

Испания
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Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "летучими мышами"

Анчелотти: Реалу повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема

Фото: facebook.com/RealMadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Валенсией" в матче 5-го тура испанской Ла Лиги.

"У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. Такое сегодня ощущение.

В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. "Валенсия" в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.

Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.

Делать замены сложно, я много раз менял свое решение. Все, кто вышел на поле, сыграли очень здорово. Иско, Камавинга, Йович и Родриго изменили динамику матча. С пятью заменами у нас есть преимущество, потому что у нас очень качественный состав.

Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча", – рассказал наставник "сливочных".

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В статье: Карло Анчелотти Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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