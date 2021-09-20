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Анчелотти: Реалу повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема
Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "летучими мышами"
Фото: facebook.com/RealMadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал
"У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. Такое сегодня ощущение.
В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. "Валенсия" в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.
Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.
Делать замены сложно, я много раз менял свое решение. Все, кто вышел на поле, сыграли очень здорово. Иско, Камавинга, Йович и Родриго изменили динамику матча. С пятью заменами у нас есть преимущество, потому что у нас очень качественный состав.
Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча", – рассказал наставник "сливочных".
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