Карвахаль получил травму в матче с Валенсией

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму в матче 5-го утра чемпионата Испании против "Валенсии" (2:1), сообщает As.

Карвахаль был заменен на 26-й минуте встречи. По информации источника, 29-летний испанец почувствовал боль в икроножной мышце правой ноги.

В сезоне-2020/21 Карвахаль из-за травм провел только 13 матчей за команду в чемпионате Испании. В текущем сезоне он сыграл в 5 встречах и забил один гол.