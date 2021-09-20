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Карвахаль получил травму в матче с Валенсией
Сроки восстановления пока неизвестны
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму в матче 5-го утра чемпионата Испании против "Валенсии" (2:1), сообщает As.
Карвахаль был заменен на 26-й минуте встречи. По информации источника, 29-летний испанец почувствовал боль в икроножной мышце правой ноги.
В сезоне-2020/21 Карвахаль из-за травм провел только 13 матчей за команду в чемпионате Испании. В текущем сезоне он сыграл в 5 встречах и забил один гол.
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