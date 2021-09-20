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Карло Анчелотти о ЧМ каждые 2 года: Давайте тогда каждый год проводить
Всё больше специалистов против
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", саркастично высказался по поводу инициативы ФИФА проводить Чемпионат мира каждые два года. "Раз уж зашел такой разговор, то давайте проводить ЧМ каждый год", – заявил он.
"Каждые два года? Раз уж зашел такой разговор, то давайте проводить ЧМ каждый год.
С графиком матчей есть серьезные проблемы. Необходимы какие-то изменения. В календаре есть матчи, не имеющие большого значения.
ФИФА и УЕФА следует это обдумать. Да, сейчас они, вероятно, не согласны друг с другом, но нагрузка на футболистов слишком велика", – сказал итальянец.
Напомним, что недавно ФИФА опубликовали пресс-релиз, в котором приводилась статистика, подтверждающая, что большинство опрошенных болельщиков в высказались за проведение Чемпионата Мира каждые два года. Позже организацию обвинили в спекуляции цифрами.
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