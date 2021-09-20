Карло Анчелотти о ЧМ каждые 2 года: Давайте тогда каждый год проводить

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", саркастично высказался по поводу инициативы ФИФА проводить Чемпионат мира каждые два года. "Раз уж зашел такой разговор, то давайте проводить ЧМ каждый год", – заявил он.

"Каждые два года? Раз уж зашел такой разговор, то давайте проводить ЧМ каждый год.

С графиком матчей есть серьезные проблемы. Необходимы какие-то изменения. В календаре есть матчи, не имеющие большого значения.

ФИФА и УЕФА следует это обдумать. Да, сейчас они, вероятно, не согласны друг с другом, но нагрузка на футболистов слишком велика", – сказал итальянец.

Напомним, что недавно ФИФА опубликовали пресс-релиз, в котором приводилась статистика, подтверждающая, что большинство опрошенных болельщиков в высказались за проведение Чемпионата Мира каждые два года. Позже организацию обвинили в спекуляции цифрами.