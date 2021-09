Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021

А вот и первый мидвик Примеры-2021/22. Чемпион Испании после двух сухих ничьих встретится с командой, которая на старте сезона проиграла все 5 матчей. Удобный шанс для Суареса, Гризманна и компании вернуть уверенность в своих силах.

"Хетафе" еще в прошлом сезоне еле избежал вылета. Этой осенью деградация бывшего полпреда Испании в ЛЕ продолжилась, и, кажется, Мичел на посту тренера не задержится. Синим нужна не легенда, а кризисный менеджер. Пока же - они легкая добыча.

"Хетафе" проиграл четыре стартовых матча на тоненького - например, с "Севильей" до ничьей не хватило одной минуты, да и 1:2 на поле "Барселоны" выглядели вполне адекватно. Насторожил лишь последний, 5-й тур, в котором синие откровенно развалились на поле "Райо Вальекано" - 0:3.

У "Хетафе" катастрофичная атака - всего 1 забитый гол в 5 турах. Высокий прессинг, дававший результат при Бордаласе, разладился и сейчас генерирует больше проблем, чем пользы. Везение - и то отвернулось. Чего стоит хотя бы травма Якуба Янкто, на которого "Хетафе" летом потратил 6 млн?

