Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021

Примера. 6-й тур

21 сентября. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 20:30 "Атлетико"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO

А вот и первый мидвик Примеры-2021/22. Чемпион Испании после двух сухих ничьих встретится с командой, которая на старте сезона проиграла все 5 матчей. Удобный шанс для Суареса, Гризманна и компании вернуть уверенность в своих силах.

"Хетафе" еще в прошлом сезоне еле избежал вылета. Этой осенью деградация бывшего полпреда Испании в ЛЕ продолжилась, и, кажется, Мичел на посту тренера не задержится. Синим нужна не легенда, а кризисный менеджер. Пока же - они легкая добыча.

"Хетафе"

"Хетафе" проиграл четыре стартовых матча на тоненького - например, с "Севильей" до ничьей не хватило одной минуты, да и 1:2 на поле "Барселоны" выглядели вполне адекватно. Насторожил лишь последний, 5-й тур, в котором синие откровенно развалились на поле "Райо Вальекано" - 0:3.

У "Хетафе" катастрофичная атака - всего 1 забитый гол в 5 турах. Высокий прессинг, дававший результат при Бордаласе, разладился и сейчас генерирует больше проблем, чем пользы. Везение - и то отвернулось. Чего стоит хотя бы травма Якуба Янкто, на которого "Хетафе" летом потратил 6 млн?

Barcelona 90th minute vs Granada



Atletico 99th minute vs Espanyol



Atletico 95th minute vs Villareal



Real Madrid 88th minute vs Valencia



The la liga has been home to many late goals recently pic.twitter.com/3hcIr2rllR — IG: Imfootybants (@imfootybants) September 20, 2021

В такой ситуации в сенсацию мы не верим. Да, хозяева упрутся, но рано или поздно ошибутся, позволив "Атлетико" взять свое. Вопрос лишь один: развалятся они при этом или же матч получится конкурентным до последней минуты?

"Атлетико"

Чемпион на прошлой неделе расписал нули сперва с "Порту" в ЛЧ, а затем с "Атлетиком" в Примере. В обоих случаях "Матрасники" сыграли поразительно безыдейно впереди и были ближе к поражению, нежели к победе.

Много раз говорилось, но - что делать! - приходится повторять: в ужасной форме Суарес, Гризманн и Трипьер, а Корреа и Карраско нестабильны. Все это вкупе не позволяет "Атлетико" доминировать, делает его уязвимее перед соперниками средней руки.

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"Хетафе" еще в прошлом сезоне можно было с натяжкой назвать середняком, но сейчас уже нет. Синие и по качеству игры, и по результатам среди худших в лиге. У команды Диего Симеоне нет права на ошибку - такого соперника она обязана обыгрывать.

"Хетафе" - "Атлетико": статистика личных встреч

Кажется, "Атлетико" - худший соперник для "Хетафе" из всех возможных. Последний успех синих над "Кольчонерос" датируется 2011 годом; с тех пор - 16 побед "Матрасников" и 4 ничьи.

К слову, именно ничьей - нулевой - закончился последний матч команд на "Колизеум Альфонсо Перес" в марте этого года. Тогда это сильно подкосило положение "Атлетико" наверху таблицы.

"Хетафе" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Сандро Рамирес, Якуб Янкто, Сабит Абдулай и Мауро Арамбарри пропустят встречу из-за травм, тогда как у Витоло просто нету прав играть против клуба, которому принадлежит его контракт. Это что касается "Хетафе".

У "Атлетико" отмечаем дисквалификацию Жоау Феликса и повреждения Тома Лемара, Коке и Жоффрея Кондогбья.

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Куэнка, Оливера - Аленья, Максимович, Чема, Флорентину Луиш, Масияс - Унал

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Льоренте, де Пауль, Эррера, Карраско - Суарес, Гризманн

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"Хетафе" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Не будем придумывать велосипед и поставим на прямую победу фаворита. Если не здесь побеждать, то где? Букмекеры оценивают вероятность триумфа "Матрасников" с коэффициентами 1,6-1,75.