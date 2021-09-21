  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021

Испания
(1 голосов)

Хорошая возможность для чемпиона вспомнить о голах

Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 6-й тур
21 сентября. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 20:30 "Атлетико"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO

А вот и первый мидвик Примеры-2021/22. Чемпион Испании после двух сухих ничьих встретится с командой, которая на старте сезона проиграла все 5 матчей. Удобный шанс для Суареса, Гризманна и компании вернуть уверенность в своих силах.

"Хетафе" еще в прошлом сезоне еле избежал вылета. Этой осенью деградация бывшего полпреда Испании в ЛЕ продолжилась, и, кажется, Мичел на посту тренера не задержится. Синим нужна не легенда, а кризисный менеджер. Пока же - они легкая добыча.

"Хетафе"

"Хетафе" проиграл четыре стартовых матча на тоненького - например, с "Севильей" до ничьей не хватило одной минуты, да и 1:2 на поле "Барселоны" выглядели вполне адекватно. Насторожил лишь последний, 5-й тур, в котором синие откровенно развалились на поле "Райо Вальекано" - 0:3.

У "Хетафе" катастрофичная атака - всего 1 забитый гол в 5 турах. Высокий прессинг, дававший результат при Бордаласе, разладился и сейчас генерирует больше проблем, чем пользы. Везение - и то отвернулось. Чего стоит хотя бы травма Якуба Янкто, на которого "Хетафе" летом потратил 6 млн?

В такой ситуации в сенсацию мы не верим. Да, хозяева упрутся, но рано или поздно ошибутся, позволив "Атлетико" взять свое. Вопрос лишь один: развалятся они при этом или же матч получится конкурентным до последней минуты?

"Атлетико"

Чемпион на прошлой неделе расписал нули сперва с "Порту" в ЛЧ, а затем с "Атлетиком" в Примере. В обоих случаях "Матрасники" сыграли поразительно безыдейно впереди и были ближе к поражению, нежели к победе.

Много раз говорилось, но - что делать! - приходится повторять: в ужасной форме Суарес, Гризманн и Трипьер, а Корреа и Карраско нестабильны. Все это вкупе не позволяет "Атлетико" доминировать, делает его уязвимее перед соперниками средней руки.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Sapphirebet
4300 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Хетафе" еще в прошлом сезоне можно было с натяжкой назвать середняком, но сейчас уже нет. Синие и по качеству игры, и по результатам среди худших в лиге. У команды Диего Симеоне нет права на ошибку - такого соперника она обязана обыгрывать.

"Хетафе" - "Атлетико": статистика личных встреч

Кажется, "Атлетико" - худший соперник для "Хетафе" из всех возможных. Последний успех синих над "Кольчонерос" датируется 2011 годом; с тех пор - 16 побед "Матрасников" и 4 ничьи.

К слову, именно ничьей - нулевой - закончился последний матч команд на "Колизеум Альфонсо Перес" в марте этого года. Тогда это сильно подкосило положение "Атлетико" наверху таблицы.

"Хетафе" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Хетафе"

Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021 - изображение 1

Последние матчи "Атлетико"

Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.09.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

Сандро Рамирес, Якуб Янкто, Сабит Абдулай и Мауро Арамбарри пропустят встречу из-за травм, тогда как у Витоло просто нету прав играть против клуба, которому принадлежит его контракт. Это что касается "Хетафе".

У "Атлетико" отмечаем дисквалификацию Жоау Феликса и повреждения Тома Лемара, Коке и Жоффрея Кондогбья.

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Куэнка, Оливера - Аленья, Максимович, Чема, Флорентину Луиш, Масияс - Унал

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Льоренте, де Пауль, Эррера, Карраско - Суарес, Гризманн

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Хетафе" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

1xbet
6,15
3,46
1,765
Сделать ставку
Favbet
6,0
3,40
1,73
Сделать ставку
melbet
6,0
3,38
1,73
Сделать ставку

"Хетафе" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Не будем придумывать велосипед и поставим на прямую победу фаворита. Если не здесь побеждать, то где? Букмекеры оценивают вероятность триумфа "Матрасников" с коэффициентами 1,6-1,75.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) "Хетафе" Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...