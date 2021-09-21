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Лапорта хочет сделать Пирло преемником Кумана в Барселоне. Еще одна альтернатива – Конте
И еще несколько человек есть в списке, не без этого
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта хочет назначить Андреа Пирло новым главным тренером первой команды "сине-гранатовых".
Бывший алленаторе "Ювентуса", как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, не является единственным кандидатом на должность наставника. В списке потенциальных преемников Рональда Кумана есть 5-6 фамилий, в том числе Антонио Конте, Филлип Коку и Хави Эрнандес.
???? El entrenador preferido por #Laporta en estos momentos para sustituir a koeman sería Andrea Pirlo. #barça #BarcaGranda #koeman #koemanout en https://t.co/vrsj4Xxjlb— Gerard Romero (@gerardromero) September 20, 2021
Напомним, Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, выиграла бронзу в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала. Вчера, 20 сентября, "Барса" сыграла вничью с "Гранадой" (1:1), проигрывая по ходу поединка со счетом 1:0.
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