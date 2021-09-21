Лапорта хочет сделать Пирло преемником Кумана в Барселоне. Еще одна альтернатива – Конте

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта хочет назначить Андреа Пирло новым главным тренером первой команды "сине-гранатовых".

Бывший алленаторе "Ювентуса", как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, не является единственным кандидатом на должность наставника. В списке потенциальных преемников Рональда Кумана есть 5-6 фамилий, в том числе Антонио Конте, Филлип Коку и Хави Эрнандес.

Напомним, Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, выиграла бронзу в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала. Вчера, 20 сентября, "Барса" сыграла вничью с "Гранадой" (1:1), проигрывая по ходу поединка со счетом 1:0.