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Лапорта хочет сделать Пирло преемником Кумана в Барселоне. Еще одна альтернатива – Конте

Испания
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И еще несколько человек есть в списке, не без этого

Лапорта хочет сделать Пирло преемником Кумана в Барселоне. Еще одна альтернатива – Конте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта хочет назначить Андреа Пирло новым главным тренером первой команды "сине-гранатовых".

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Бывший алленаторе "Ювентуса", как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, не является единственным кандидатом на должность наставника. В списке потенциальных преемников Рональда Кумана есть 5-6 фамилий, в том числе Антонио Конте, Филлип Коку и Хави Эрнандес.

Напомним, Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, выиграла бронзу в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала. Вчера, 20 сентября, "Барса" сыграла вничью с "Гранадой" (1:1), проигрывая по ходу поединка со счетом 1:0.

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В статье: Андреа Пирло Жоан Лапорта Хави Эрнандес Антонио Конте Рональд Куман Барселона Филлип Коку
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Комментарии (6)
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dabo69
21.09.2021 в 12:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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hardcorepwnz (Украина)
21.09.2021 в 12:03
Конте лепить команду из подручного материала не пойдет, он и из Интера ушел, и в Мадрид не пришел по этой причине. Пирло это шило на мыло. А вот еще видел вариант с Эриком тен Хаагом, это уже поинтереснее. Подходящий Барселоне тренер по стилю, умеющий работать с молодежью, уже добившийся с ней неплохих результатов. Только по ходу сезон его вряд ли отдадут.
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Red_Cat (Салоники)
21.09.2021 в 11:25
Не думаю, что это правда.
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 11:21
Все эти варианты туфта, даже Конте.
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+1
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storm_ua (Николаев)
21.09.2021 в 11:04
Шило на мыло
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+2
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prockop4uck (Киев)
21.09.2021 в 09:52
Конте слишком жирный вариант для банкротов. Пирло пойдет
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+1
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