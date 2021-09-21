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Тер Штеген – про 1:1 с Гранадой: В конце концов, ничья – хороший результат
Игра была так себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал паритет в поединке 5-го тура Ла Лиги против "Гранады" (1:1). Цитирует вратаря Mundo Deportivo.
"Конечно, это очень обидно. По крайней мере, в конце мы смогли спасти ничью, а это уже что-то по такой игре. После первого момента соперника мы уже проигрывали, это непросто. Оппонент глубоко сел в оборону, тянул время. В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат".
"1:1, хотя могли добиться большего. Болельщики нам нужны сейчас больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых футболистов поможет команде двигаться вперед".
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