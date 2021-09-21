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Тер Штеген – про 1:1 с Гранадой: В конце концов, ничья – хороший результат

Испания
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Игра была так себе

Тер Штеген – про 1:1 с Гранадой: В конце концов, ничья – хороший результат

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал паритет в поединке 5-го тура Ла Лиги против "Гранады" (1:1). Цитирует вратаря Mundo Deportivo.

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"Конечно, это очень обидно. По крайней мере, в конце мы смогли спасти ничью, а это уже что-то по такой игре. После первого момента соперника мы уже проигрывали, это непросто. Оппонент глубоко сел в оборону, тянул время. В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат".

"1:1, хотя могли добиться большего. Болельщики нам нужны сейчас больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых футболистов поможет команде двигаться вперед".

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Марк-Андре тер Штеген Гранада Ла Лига
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
21.09.2021 в 11:23
Это плохой результат. Игры нет, есть перекатывание мяча вперед-назад-влево-вправо.
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