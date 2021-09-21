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Анчелотти: Летом Ла Лига потеряла великих игроков, сейчас блистают другие. Один из них – наш Винисиус
Папа Карло не стесняется хвалить бразильца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в Rai Radio эфире поделился своими эмоциями от работы в испанском гранде. Цитирует опытного итальянского специалиста Marca.
"Сейчас у меня медовый месяц в "Реале", я надеюсь остаться здесь на долгие годы. Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая определенные трудности. Тем не менее, у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу поединков, опираясь на характер коллектива. Безусловно, Ла Лига потеряла великих игроков летом, сейчас на поле блистают другие. Один из них – наш Винисиус Джуниор".
Напомним, ранее Анчелотти уже работал в Мадриде (2013-2015), он выиграл с "меренгами" Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.
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