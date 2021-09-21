  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Летом Ла Лига потеряла великих игроков, сейчас блистают другие. Один из них – наш Винисиус
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Летом Ла Лига потеряла великих игроков, сейчас блистают другие. Один из них – наш Винисиус

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Папа Карло не стесняется хвалить бразильца

Анчелотти: Летом Ла Лига потеряла великих игроков, сейчас блистают другие. Один из них – наш Винисиус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в Rai Radio эфире поделился своими эмоциями от работы в испанском гранде. Цитирует опытного итальянского специалиста Marca.

"Сейчас у меня медовый месяц в "Реале", я надеюсь остаться здесь на долгие годы. Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая определенные трудности. Тем не менее, у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу поединков, опираясь на характер коллектива. Безусловно, Ла Лига потеряла великих игроков летом, сейчас на поле блистают другие. Один из них – наш Винисиус Джуниор".

Напомним, ранее Анчелотти уже работал в Мадриде (2013-2015), он выиграл с "меренгами" Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.

Читайте такжеАнчелотти провел 800-й поединок в высших дивизионах Европы. Карло высказался о победе Реала
Читайте такжеКарло Анчелотти о ЧМ каждые 2 года: Давайте тогда каждый год проводить

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Джуниор Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
21.09.2021 в 13:17
Это так. Я долго ждал от Вини какого-то толку, кроме финтов. Кажется дождался, очень на это надеюсь.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...