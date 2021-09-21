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Экс-кандидат на должность президента Барсы: Слова Пике о ситуации в команде не слишком умны
Люди, приближенные к клубу, на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Тони Фрейша, один из кандидатов в президенты каталонской "Барселоны" на последних выборах, высказал свое мнение о кризисе в стане испанского гранда. Цитирует функционера Marca.
"Слова Пике о том, что ситуация в "Барселоне" такая, какая есть, мол, мы имеем то, что имеем – не слишком умны. Я против таких вещей. Также я всегда на стороне тренера. Мы отправляем тренера в отставку по итогам четырех матчей сезона".
"Знаете, Рональд Куман не может комфортно работать, если на фоне играет внешний и внутренний шум".
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