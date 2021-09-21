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Экс-кандидат на должность президента Барсы: Слова Пике о ситуации в команде не слишком умны

Испания
(1 голосов)

Люди, приближенные к клубу, на связи

Экс-кандидат на должность президента Барсы: Слова Пике о ситуации в команде не слишком умны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тони Фрейша, один из кандидатов в президенты каталонской "Барселоны" на последних выборах, высказал свое мнение о кризисе в стане испанского гранда. Цитирует функционера Marca.

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"Слова Пике о том, что ситуация в "Барселоне" такая, какая есть, мол, мы имеем то, что имеем – не слишком умны. Я против таких вещей. Также я всегда на стороне тренера. Мы отправляем тренера в отставку по итогам четырех матчей сезона".

"Знаете, Рональд Куман не может комфортно работать, если на фоне играет внешний и внутренний шум".

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В статье: Херард Пике Рональд Куман Барселона Тони Фрейша Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 14:43
"Знаете, Рональд Куман не может комфортно работать, если на фоне играет внешний и внутренний шум". Тогда пошёл он нах. Барса это топ-клуб, который всегда на виду, вокруг, которого всегда шумиха. Это не, какой-то там Саутгемтон... Не комфортно, не справляешься, освободи место другому. Но Куманю ж бабки нужны, вот он и строит из себя тренера-перестройщика, шоб до конца срока досидеть, а там хоть трава не расти.. Уже б выплатили ему ту неустойку, продали бы, какого-нибудь негра и дело с концом.
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