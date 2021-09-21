Экс-кандидат на должность президента Барсы: Слова Пике о ситуации в команде не слишком умны

"Знаете, Рональд Куман не может комфортно работать, если на фоне играет внешний и внутренний шум". Тогда пошёл он нах. Барса это топ-клуб, который всегда на виду, вокруг, которого всегда шумиха. Это не, какой-то там Саутгемтон... Не комфортно, не справляешься, освободи место другому. Но Куманю ж бабки нужны, вот он и строит из себя тренера-перестройщика, шоб до конца срока досидеть, а там хоть трава не расти.. Уже б выплатили ему ту неустойку, продали бы, какого-нибудь негра и дело с концом.