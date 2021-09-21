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Марко Асенсио недоволен своим положением в клубе

Испания
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Марко хочет получать больше игрового времени

Марко Асенсио недоволен своим положением в клубе

Новина українською

Контракт нападающего Марко Асенсио с "Реалом" истекает через два года, поэтому клуб совершает попытки продлить с ним соглашение уже на данном этапе.

Однако, 25-летний футболист так и не получил для себя внятного объяснения относительно его роли под руководством Карло Анчелотти, поэтому предлагает руководству "бланкос" встречу по итогам текущей недели, за которую намерен более детально разобраться со своим текущим положением в клубе, сообщает Marca.

За пять матчей нового сезона Асенсио отыграл всего 95 минут. Футболист не отличился результативными действиями в нынешнем сезоне.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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