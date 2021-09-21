Испания
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Иско может продолжить карьеру во Франции
Игроком интересуется Лион
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к 29-летнему игроку проявляет "Лион", который попытается сделать предложение мадридскому клубу уже в январе, пишет Fichajes.
Испанец также входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Милана". Контракт Иско со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в чемпионате Испании, в которых он суммарно провел на поле 139 минут.
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