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Иньеста: Хави готовился и учился, чтобы возглавить Барсу. Он готов принять такой вызов

Испания
(1 голосов)

Хави один из двух главных претендентов

Иньеста: Хави готовился и учился, чтобы возглавить Барсу. Он готов принять такой вызов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший полузащитник "Барселоны" Андреас Иньеста дал комментарий Goal.com, по поводу возможного назначения Хави на должность главного тренера "блауграны". "Если вы спросите меня, то я могу представить Хави на скамейке "Барсы", – сказал он.

– Готов ли Хави возглавить "Барселону"?

– Я думаю, что да, готов. Если вы спросите меня, то я могу представить Хави на скамейке "Барсы", потому что он готовился и учился, чтобы возглавить этот клуб.

У Хави есть уверенность, чтобы принять такой вызов, – сказал Иньеста.

Напомним, что Хави один из двух главных претендентов на должность главного тренера "Барселоны". Второй кандидат – Роберто Мартинес из сборной Бельгии.

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В статье: Барселона Хави Андреас Иньеста Виссел Кобе Аль-Садд (Доха)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Quizzz (Lviv)
21.09.2021 в 22:48
Хаві це потенційний гвардіола нового покоління, це один зі способів витягнути барсу з цього болота
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