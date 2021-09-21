Иньеста: Хави готовился и учился, чтобы возглавить Барсу. Он готов принять такой вызов

Бывший полузащитник "Барселоны" Андреас Иньеста дал комментарий Goal.com, по поводу возможного назначения Хави на должность главного тренера "блауграны". "Если вы спросите меня, то я могу представить Хави на скамейке "Барсы", – сказал он.

– Готов ли Хави возглавить "Барселону"?

– Я думаю, что да, готов. Если вы спросите меня, то я могу представить Хави на скамейке "Барсы", потому что он готовился и учился, чтобы возглавить этот клуб.

У Хави есть уверенность, чтобы принять такой вызов, – сказал Иньеста.

Напомним, что Хави один из двух главных претендентов на должность главного тренера "Барселоны". Второй кандидат – Роберто Мартинес из сборной Бельгии.