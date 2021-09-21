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Иньеста: Хави готовился и учился, чтобы возглавить Барсу. Он готов принять такой вызов
Хави один из двух главных претендентов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Барселоны" Андреас Иньеста дал комментарий Goal.com, по поводу возможного назначения Хави на должность главного тренера "блауграны". "Если вы спросите меня, то я могу представить Хави на скамейке "Барсы", – сказал он.
– Готов ли Хави возглавить "Барселону"?
– Я думаю, что да, готов. Если вы спросите меня, то я могу представить Хави на скамейке "Барсы", потому что он готовился и учился, чтобы возглавить этот клуб.
У Хави есть уверенность, чтобы принять такой вызов, – сказал Иньеста.
Напомним, что Хави один из двух главных претендентов на должность главного тренера "Барселоны". Второй кандидат – Роберто Мартинес из сборной Бельгии.
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