У Гризманна 0 результативных действий в 4 матчах после возвращения в Атлетико

Антуан Гризманн уже в четвертом матче к ряду не отмечается результативными действиями на поле в футболке "Атлетико". На этот раз игрок решил не напрягать вратаря "Хетафе".

В четырёх матчах у француза 4 удара по чужим воротам и 0.4 xG.

Нападающий сборной Франции демонстрирует не самый яркий футбол, после возвращения в "Атлетико" из "Барселоны", несмотря на эффектную игру в национальной команде в начале сентября.

Сейчас у Гризманна статистика как у Кейна из "Тоттенхэма" – 4 удара по воротам и 0 голов. Но примечательно, что Антуан в "Барселоне" также успел 4 раза пробить.

Напомним, что Гризманн присоединился к "Атлетико" на правах двухгодичной аренды. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.