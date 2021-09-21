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У Гризманна 0 результативных действий в 4 матчах после возвращения в Атлетико
Осенняя хандра?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Антуан Гризманн уже в четвертом матче к ряду не отмечается результативными действиями на поле в футболке "Атлетико". На этот раз игрок решил не напрягать вратаря "Хетафе".
В четырёх матчах у француза 4 удара по чужим воротам и 0.4 xG.
Нападающий сборной Франции демонстрирует не самый яркий футбол, после возвращения в "Атлетико" из "Барселоны", несмотря на эффектную игру в национальной команде в начале сентября.
Сейчас у Гризманна статистика как у Кейна из "Тоттенхэма" – 4 удара по воротам и 0 голов. Но примечательно, что Антуан в "Барселоне" также успел 4 раза пробить.
Напомним, что Гризманн присоединился к "Атлетико" на правах двухгодичной аренды. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
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