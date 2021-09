Примера. Фалькао на 96-й минуте шокировал Атлетик, первая победа Сельты

Бывший капитан "Атлетика" Андони Ираола удачно вернулся на родной "Сан-Мамес". Его скромная команда увезла из Бильбао три очка.

"Райо" быстро открыл счет благодаря перехвату от Гвардиолы и эффектному перебрасыванию мяча через вратаря от Альваро Гарсии. Это задало темп поединку - поражение не входило в планы басков даже несмотря на то, что они играли полурезервным составом.

Ближе к середине первой половины давление на "Райо" возросло настолько, что он уже еле держался. Отсюда и автогол Пата Сисса, с ближней штанги срезавшего мяч в свои ворота.

Был у "Атлетика" еще один прекрасный шанс забить, но юный Нико Уильямс в ближнем бою проиграл Столе Димитриевскому. В скорости и старании младшему брату Иньяки не откажешь, а вот эффективности ему еще учиться и учиться.

После перерыва не происходило почти ничего, достойного внимания, аж пока на поле не вышел Радамель Фалькао. У него было минут двадцать, чтобы сотворить сенсацию - и Эль Тигре ее сделал, забив после штрафного на 96-й минуте! Второй гол за 4 дня в Примере для ветерана!

Radamel Falcao for Rayo Vallecano: vs. Getafe 71' comes on 81' vs. Athletic Bilbao 76' comes on 96' Still being magical at 35 pic.twitter.com/vrHKfo3XcB

В таблице у "Атлетика" по-прежнему 9 очков и это зона ЛЕ. У "Райо Вальекано" еще больше - 10 баллов, что аномально много для новичка элиты с самым скромным в лиге бюджетом. Браво, Андони Ираола!

6-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Райо Вальекано" - 1:2

Голы: Сисс, 33 (автогол) - Альваро Гарсия, 5, Фалькао, 90+6

"Атлетик": Симон - де Маркос, Нуньес, Мартинес, Лекуэ - Нико Уильямс (Морсильо, 75), Саррага (Венседор, 69), Весга (Дани Гарсия, 75), Муниаин (Беренгер, 69) - Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Вильялибре

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Сисс (Валентин, 59) - Паласон (Родригеш, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Альваро Гарсия (Бебе, 79) - Гвардиола (Нтека, 59)

Предупреждения: Нуньес, 16, Муниаин, 56, Иньиго Мартинес, 90+4 - Катена, 7, Гвардиола, 42, Мараш, 83

Не забиваешь ты - забивают тебе. Банально, да, но от этого не менее правдиво.

Первый тайм - снотворное, разбавленное только шансом Пабло Мартинеса. После перерыва игра пошла гораздо более интересная. Рохер Марти обязан был открывать счет уже на старте второй половины, но бахнул куда-то ввысь.

"Сельта" выпустила дополнительного игрока в нападение, а то атаки у нее не клеились, но гол для "Кельтов" сделали ее постоянные герои - Мина перехватил и отдал, а Аспас забил.

У "Лягушек" был царский шанс сравнять счет после того, как они получили очень спорный пенальти за игру рукой Аспаса, который прижимал ее к телу, как только мог. К мячу подошел все тот же Марти - и проиграл дуэль опытному Дитуро.

3 - Matías Dituro ???????? has saved three of his last four penalties faced (75%), as many as any @RCCeltaEN's keepers the previous 48 penalties faced in the competition. Discovery#LevanteCelta pic.twitter.com/RFZvv0Yr8M