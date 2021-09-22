Есть еще порох у Суареса. Хетафе - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Хетафе - Атлетико, которые встречались в шестом туре чемпионата Испании. Хозяева заставили матрасников играть в контроль мяча, что никогда не было сильной стороной команды Диего Симеоне. Да еще и Митрович на 45-й открыл счет. Легче Атлетико стало, когда прямую красную получил Аленья. А потом за дело взялся Луис Суарес. На 78-й он сравнял счет, а на 90-й забил победный гол.

Испанская Ла Лига. 6-й тур

Хетафе - Атлетико 1:2

Голы: Митрович 45 - Суарес 78, 90