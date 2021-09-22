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Есть еще порох в Суареса. Хетафе - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Хетафе - Атлетико, чемпионат Испании, 21 сентября 2021

Есть еще порох в Суареса. Хетафе - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Хетафе - Атлетико, которые встречались в шестом туре чемпионата Испании. Хозяева заставили матрасников играть в контроль мяча, что никогда не было сильной стороной команды Диего Симеоне. Да еще и Митрович на 45-й открыл счет. Легче Атлетико стало, когда прямую красную получил Аленья. А потом за дело взялся Луис Суарес. На 78-й он сравнял счет, а на 90-й забил победный гол.

Испанская Ла Лига. 6-й тур
Хетафе - Атлетико 1:2
Голы: Митрович 45 - Суарес 78, 90

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес "Хетафе"
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