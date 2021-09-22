  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона не рассматривает Пирло как кандидата на замену Куману
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона не рассматривает Пирло как кандидата на замену Куману

Испания
(1 голосов)

Рональд пока еще в своем кресле

Барселона не рассматривает Пирло как кандидата на замену Куману

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло не входит в круг кандидатов на должность наставника первой команды каталонской "Барселоны". Об этом сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто.

Напомним, ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта внес в список фамилию итальянского специалиста. Также потенциально заменить Кумана может Роберто Мартинес, Хави Эрнандес, Антонио Конте или Филлип Коку.

Читайте такжеЛапорта хочет сделать Пирло преемником Кумана в Барселоне. Еще одна альтернатива – Конте

Напомним, Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, выиграла бронзу в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала. После 4 матчей "Барса" занимает в таблице Примеры 8-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.09.2021 в 12:01
Хай звуть до себе Моуріньо)
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.09.2021 в 12:00
Гірше не буде), хоча з Пірло могли б бути нові антирекорд.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...