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Барселона не рассматривает Пирло как кандидата на замену Куману
Рональд пока еще в своем кресле
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло не входит в круг кандидатов на должность наставника первой команды каталонской "Барселоны". Об этом сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто.
Andrea Pirlo no es una opción para el banquillo del Barça ????— Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 21, 2021
Напомним, ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта внес в список фамилию итальянского специалиста. Также потенциально заменить Кумана может Роберто Мартинес, Хави Эрнандес, Антонио Конте или Филлип Коку.
Напомним, Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, выиграла бронзу в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала. После 4 матчей "Барса" занимает в таблице Примеры 8-е место.
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