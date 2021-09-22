Барселона не рассматривает Пирло как кандидата на замену Куману

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло не входит в круг кандидатов на должность наставника первой команды каталонской "Барселоны". Об этом сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто.

Andrea Pirlo no es una opción para el banquillo del Barça ???? — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 21, 2021

Напомним, ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта внес в список фамилию итальянского специалиста. Также потенциально заменить Кумана может Роберто Мартинес, Хави Эрнандес, Антонио Конте или Филлип Коку.

Напомним, Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, выиграла бронзу в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала. После 4 матчей "Барса" занимает в таблице Примеры 8-е место.