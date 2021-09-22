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Куман – о Месси: Только Йохан Кройф обладал схожим футбольным интеллектом
Рассказал, что думает о Лео
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии бывшего форварда каталонцев Лионеля Месси. Цитирует голландца Voetbal International.
"Месси все заслонил собой в "Барселоне". Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но он определял игру. Из-за его влияния все партнеры рядом кажутся лучше, чем есть на самом деле. Это не критика, а наблюдение".
"До прихода в "Барселону" я знал, насколько он прекрасен, но видеть это каждый день было очень приятно. Месси со всем справляется на 10 из 10. Некоторые наши игроки иногда начинали дурачиться на тренировках, а Месси все делал так: бум, бум, бум. Ничего лишнего".
"Однажды я спросил, сколько раз он уступил в рамках тренировочного рондо – он признался, что всего один за все время. Лео признался, что был зол из-за этого. Он тиран, вовлечен в футбол максимально. Только Йохан Кройф обладал схожим футбольным интеллектом. Для всей Каталонии просто шок, что он ушел".
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