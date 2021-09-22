  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман – о Месси: Только Йохан Кройф обладал схожим футбольным интеллектом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман – о Месси: Только Йохан Кройф обладал схожим футбольным интеллектом

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Рассказал, что думает о Лео

Куман – о Месси: Только Йохан Кройф обладал схожим футбольным интеллектом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии бывшего форварда каталонцев Лионеля Месси. Цитирует голландца Voetbal International.

"Месси все заслонил собой в "Барселоне". Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но он определял игру. Из-за его влияния все партнеры рядом кажутся лучше, чем есть на самом деле. Это не критика, а наблюдение".

"До прихода в "Барселону" я знал, насколько он прекрасен, но видеть это каждый день было очень приятно. Месси со всем справляется на 10 из 10. Некоторые наши игроки иногда начинали дурачиться на тренировках, а Месси все делал так: бум, бум, бум. Ничего лишнего".

"Однажды я спросил, сколько раз он уступил в рамках тренировочного рондо – он признался, что всего один за все время. Лео признался, что был зол из-за этого. Он тиран, вовлечен в футбол максимально. Только Йохан Кройф обладал схожим футбольным интеллектом. Для всей Каталонии просто шок, что он ушел".

Читайте такжеПочеттино опроверг конфликт с Месси

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
22.09.2021 в 14:36
Ответить
+9
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:27
відвертості куманароні: Мессі все затулив собою у "Барселоні". "сонцесяйний" ДОПІНГований розпіарений лівоногий лузер-пішохід GoldenDILDO з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ МЛН ЄВРО
Ответить
+10
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:29
куманроні: До приходу в "Барселону" я знав, () наскільки він прекрасний, ( куман-мессозбоченець )
Ответить
+10
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:34
куманроні: До приходу в "Барселону" я знав, наскільки він прекрасний, ( але бачити це кожен день було дуже приємно. () Мессі з усім справляється на 10 з 10. (з усім ...) Деякі наші гравці іноді починали дуріти на тренуваннях, а Мессі все робив так: бум, бум, бум. ( шепетівська райПСИХпалата і гей-стадо мессозбоченців відсалютували кабачками в знак солідарності куману...) Нічого зайвого".
Ответить
+10
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:24
Мессы був на завады до нових висот... 2:8 з Мессі ... без Мессі ... у геометричній прогресії - але без РЕАЛьного прогресу у ГРІ ТА РЕЗУЛЬТАТАХ
Ответить
+10
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
22.09.2021 в 14:20
Лол, скажіть хтось Куману, що Мессі вже нема в клубі.
Ответить
0
-12
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.09.2021 в 12:54
Кройф на відміну від Мессі обладнав не тільки футбольним інтелектом, але й розумовим також
Ответить
+7
-3
Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 13:41
Ви так добре знали обох? Інтелект і розум-слова синоніми.Це так,між іншим...
Ответить
+1
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...