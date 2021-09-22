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Куман рассказал, когда покинет Барселону
Это произойдет, если наставник каталонцев поймет, что игроки его не понимают
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, при каких обстоятельствах он покинет клуб.
"Единственное условие, при котором я покину "Барселону" — это когда я пойму, что мои слова не доходят до игроков. Тогда я скажу: "Хорошо, здесь я закончил. Но сейчас не тот случай. Каждый день, что я провожу с футболистами — замечательный день", — приводит журналист Фабрицио Романо слова Кумана.
Куман возглавляет "Барселону" с лета 2020 года. "Барселона" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании-2021/22 с 8 очками в 4 матчах.
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