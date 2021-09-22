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Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Испания
(1 голосов)

Он сказал короткую речь

Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не стал отвечать на вопросы журналистов во время пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура испанской Примеры с "Кадисом", сообщает ESPN.

Нидерландский специалист пришёл на встречу с представителями СМИ с заготовленной короткой речью. В этой речи Куман попросил проявить терпение и сказал, что этот сезон будет успешным, если "Барселона" сможет завершить его на высокой позиции в Примере. Также специалист отметил, что успешное выступление в еврокубках стало бы для клуба чудом. Завершив свою речь, Куман объявил, что не будет отвечать на вопросы журналистов, и покинул зал.

Матч Примеры "Кадис" — "Барселона" состоится завтра, 23 сентября, на стадионе "Рамон де Карранса" в Кадисе.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (8)
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 18:36
Короче этот рыжый чёрт дал всем понять, готовьтесь ребятки, будет ещё хуже. Мол я вас предупредил. и уходить я не буду. Нормальный ход. Лапорта чмо. Какая-то кумань решает, когда ему уходить. Тьфу..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2021 в 18:12
Правильно сделал. Какие будут вопросы, знают все с точностью на 99%. Просто всё, что надо журналистам, так это чтобы Куман произнёс вслух, что они хотят услышать чтобы потом черти танцевали на его костях. Немного Кумана жаль. Более года легенду Барселоны звали в команду в то время, когда эта Барса на*** никакому серьёзному тренеру не нужна и теперь прилюдно обливать дерьмом? Какой нормальный человек сможет сконцентрироваться на работе, если он не знает, что будет завтра.
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kalan-86 (Анкара)
22.09.2021 в 18:10
Ух ты, для Барселоны, итоговое высокое место в Примере уже считается успехом? А об успешном выступлении в еврокубках вообще речи идти не может? Не хило так «больше чем клуб» скатился буквально за сезон и превратился «в ещё один клуб» (не я сказал))).
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2021 в 18:16
Если ты видел состав в прошлой игре и в лазарете Альба, Ансу, Дембеле, на что серьёзное реально можно рассчитывать?
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0
oda1979 (Запорожье)
22.09.2021 в 17:45
Куман что-то знает..
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0
Соколов (Никополь)
22.09.2021 в 17:36
Быдло
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-1
Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 17:25
Правильно зробив.Сьогодні журналістів,як таких,дуже мало.Всебільше журнашлюшки,які в погоні за качкою і баблом,готові на все.Тотальне падіння моралі-воно ж в усьому.
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+1
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.09.2021 в 17:06
Самодур !
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-1


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