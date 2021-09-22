Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не стал отвечать на вопросы журналистов во время пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура испанской Примеры с "Кадисом", сообщает ESPN.

Нидерландский специалист пришёл на встречу с представителями СМИ с заготовленной короткой речью. В этой речи Куман попросил проявить терпение и сказал, что этот сезон будет успешным, если "Барселона" сможет завершить его на высокой позиции в Примере. Также специалист отметил, что успешное выступление в еврокубках стало бы для клуба чудом. Завершив свою речь, Куман объявил, что не будет отвечать на вопросы журналистов, и покинул зал.

Матч Примеры "Кадис" — "Барселона" состоится завтра, 23 сентября, на стадионе "Рамон де Карранса" в Кадисе.