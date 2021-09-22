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Куман ожидал большей поддержки от Лапорта. После двух последних игр их отношения резко ухудшились
Топ-клубы забывают о заслугах тренеров
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Отношения между главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом и президентом клуба Жоаном Лапортой ухудшаются, сообщает Marca. Нидерландский специалист ожидал большей поддержки от руководства.
Несмотря на то, что менеджер и тренер всегда были вежливы и корректны друг с другом, между ними существовала дистанция. Недопониманий становится все больше, и напряжение между Куманом и Лапортой растет.
Отношения между ними стали крайне напряженными после поражения от "Баварии" (0:3) в Лиге чемпионов и ничьей с "Гранадой" (1:1) в Ла Лиге. Терпение руководства "Барсы" на пределе, сообщает источник.
Сегодняшним заявлением на пресс-конференции, без ответов на вопросы журналистов, Куман хотел показать, что готов заняться перестройкой "Барселоны" даже в тяжелой экономической ситуации.
При этом Роналд хотел указать, что ожидал большего от Лапорты и совета директоров. Ему хотелось получать больше поддержки с их стороны.
Лапорта и Куман увидятся завтра, а с матча против "Кадиса" они будут возвращаться вместе. На данный момент "Барселона" не планирует никаких официальных заявлений. Клуб хочет успокоить ситуацию.
Напомним, что в мае этого года из "Реала" ушёл Зидан, объясняя своё решение отсутствием надлежащей поддержки со стороны руководства. Мадридский клуб занял второе место в Примере и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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