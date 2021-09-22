Барса готова выплатить 1.8 миллионов евро неустойки за Роберто Мартинеса

"Барселона" готова выплатить компенсацию в размере 1.8 миллионов евро за тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, в случае если Рональд Куман будет уволен, сообщает Diario Sport.

Как уже сообщалось, главными кандидатами на пост тренера "Барсы" в случае ухода Роналда Кумана станут Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии, и Хави, тренирующий катарский "Аль-Садд".

Контракт Мартинеса со сборной Бельгии рассчитан до декабря 2022 года, когда состоится чемпионат мира в Катаре. Однако "Барселону" не беспокоят возможные переговоры с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (KBV) по поводу досрочного расторжения контракта с Мартинесом.

Если "Барселона" сделает выбор в пользу Мартинеса и получит от тренера согласие, то каталонский клуб заплатит 1,8 млн евро за расторжение контракта специалиста со сборной Бельгии. Это фиксированная сумма отступных, которая прописана в его контракте с KBV.

В отличие от ситуации с уходом Роналда Кумана из сборной Нидерландов, "Барселона" готова взять выплату этой суммы на себя.

Напомним, что ради прихода в "Барсу" Куман заплатил 6 млн евро Королевскому футбольному союзу Нидерландов.