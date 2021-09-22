Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса готова выплатить 1.8 миллионов евро неустойки за Роберто Мартинеса
Лапорта готов платить?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" готова выплатить компенсацию в размере 1.8 миллионов евро за тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, в случае если Рональд Куман будет уволен, сообщает Diario Sport.
Как уже сообщалось, главными кандидатами на пост тренера "Барсы" в случае ухода Роналда Кумана станут Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии, и Хави, тренирующий катарский "Аль-Садд".
Контракт Мартинеса со сборной Бельгии рассчитан до декабря 2022 года, когда состоится чемпионат мира в Катаре. Однако "Барселону" не беспокоят возможные переговоры с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (KBV) по поводу досрочного расторжения контракта с Мартинесом.
Если "Барселона" сделает выбор в пользу Мартинеса и получит от тренера согласие, то каталонский клуб заплатит 1,8 млн евро за расторжение контракта специалиста со сборной Бельгии. Это фиксированная сумма отступных, которая прописана в его контракте с KBV.
В отличие от ситуации с уходом Роналда Кумана из сборной Нидерландов, "Барселона" готова взять выплату этой суммы на себя.
Напомним, что ради прихода в "Барсу" Куман заплатил 6 млн евро Королевскому футбольному союзу Нидерландов.
Популярное сейчас
- Степаненко, Шапаренко, Супряга и Сирота. Стартовые составы команд на Суперкубок
- Кубок Украины. Александрия вдесятером выбивает Таврию
- Рябоконь: От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал
- Куман: Мы проиграли Баварии со счетом 2:8, когда были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас у нас Бальде, Демир и Мингеса
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО