Примера. Реал растоптал Мальорку, легкая победа Субмарины

Ожидалось, что "Мальорка" упрется, но на деле "Реалу" даже не пришлось вспотеть.

Возможно, игра пошла бы иначе, если бы Хосеп Гайя не поскользнулся на 3-й минуте, выведя на ворота Бензема - так был забит первый гол. После этого "Мальорке" пришлось раскрываться, и это убило интригу под корень.

В открытом футболе класс проявляется особенно четко. У Жуниора Лаго было два удобных шанса забить, но он оба не реализовал. В то же время Марко Асенсио был точен как после прострела Родриго, так и после выдающегося паса в касание от Бензема.

3 - Marco Asensio is the sixth Spanish player to score a hat-trick for @realmadriden in @LaLigaEN in the 21st century, the first since Álvaro Morata against Leganés in April 2017. Joy. pic.twitter.com/WtV1d2GB6v