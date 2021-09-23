Примера. Реал растоптал Мальорку, легкая победа Субмарины

Ожидалось, что "Мальорка" упрется, но на деле "Реалу" даже не пришлось вспотеть.

Возможно, игра пошла бы иначе, если бы Хосеп Гайя не поскользнулся на 3-й минуте, выведя на ворота Бензема - так был забит первый гол. После этого "Мальорке" пришлось раскрываться, и это убило интригу под корень.

В открытом футболе класс проявляется особенно четко. У Жуниора Лаго было два удобных шанса забить, но он оба не реализовал. В то же время Марко Асенсио был точен как после прострела Родриго, так и после выдающегося паса в касание от Бензема.

3 - Marco Asensio is the sixth Spanish player to score a hat-trick for @realmadriden in @LaLigaEN in the 21st century, the first since Álvaro Morata against Leganés in April 2017. Joy. pic.twitter.com/WtV1d2GB6v — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2021

Свои голы Марко не праздновал - он ведь воспитанник "Мальорки". Зато остальные мадридцы праздновали так активно, что прозевали проход Ли Кан Ина уже в следующей атаке - и кореец исполнил все как книжка учит.

Казалось бы, вот она, интрига, но нет. "Реал", даже играя не совсем основой, продолжил доминировать. Винисиус и Бензема отлично находили друг друга и Родриго в чужой штрафной, Камавинга собирал все подборы - в общем, игра удавалась.

Четвертый гол был делом времени - и в начале второго тайма Асенсио действительно оформил хет-трик. На сей раз, ему удался точный удар в угол из-за пределов штрафной. "Мальорка" в этом моменте оборонялась просто отвратительно - кажется, она бросила играть еще при счете 3:1 в пользу "Сливочных". Стоит ли удивляться, что стоячему сопернику Бензема забил и пятый, а Иско - шестой?

21 - @realmadriden have scored 21 goals in six games in @LaLigaEN 2021/2022, their best total at this stage since the 1987/1988 season (26 goals). Overwhelming. pic.twitter.com/6foTm2Sti9 — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2021

Короче, не матч, а прогулка. "Реал" взял очередные три очка и вернулся на первое место в таблице с 16 очками в копилке. У "Мальорки" 8 баллов и место в середине таблицы.

6-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Мальорка" - 6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 - Ли Кан Ин, 25

"Реал": Куртуа - Начо (Серхио Сантос, 80), Милитао, Алаба, Гутьеррес - Асенсио (Иско, 72), Камавинга (Бланко, 60), Вальверде - Родриго (Васкес, 72), Бензема (Йович, 80), Винисиус

"Мальорка": Рейна - Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан - Кубо (Баба, 46), Батталья, Фебас (Антонио Санчес, 59), Ли Кан Ин - Хоппе (Абдон, 59), Лаго Жуниор (Мбула, 76)

Предупреждения: Родриго, 47, Начо, 67 - Баба, 57

В Вильярреале, как и на "Бернабеу", сегодня восторжествовал класс. Правда, и без спорного решения судьи тоже не обошлось.

Поначалу был чистый спорт, атака на атаку. Пино открыл счет после эффектной комбинации с участием Тригейроса и Алькасера - Ереми оставалось лишь подставить ногу. Мохика красиво сравнял счет ударом под штангу - кажется, Асенхо думал, что мяч идет мимо, а он закрутился в ворота.

Ближе к перерыву "Вильярреал" поджал соперника, пошли множественные удары в створ ворот. "Эльче" держался и дождался ошибки Альфонсо Педрасы, которого, по идее, надо было удалять за фол на Хосане, но арбитр промолчал.

"Эльче" этот эпизод, кажется, надломил. Уже через минуту Роко ошибся и вывел на ворота Тригейроса - 2:1. Ну а во втором тайме еще одна грубая ошибка в центре привела к легкому голу Арно Греневельда.

"Вильярреалу" даже не пришлось взламывать защиту - соперник сам все сделал. Теперь у "Подводников" 7 очков и матч в запасе; у "Эльче" - 6 баллов.

6-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Эльче" - 4:1

Голы: Пино, 5, Тригейрос, 39, Греневельд, 60, Альберто Морено, 90+3 - Мохика, 19

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Манди, Торрес, Педраса (Эступиньян, 46) - Парехо, Капу, Тригейрос (Коклен, 75) - Пино (Мой Гомес, 53), Алькасер (Дья, 75), Греневельд (Альберто Морено, 86)

"Эльче": Касилья - Баррахан (Милья, 82), Роко, Диего Гонсалес - Хосан, Гумбау (Маскарель, 64), Марконе (Гути, 64), Фидель (Пасторе, 64), Мохика - Каррильо, Лукас Перес (Бенедетто, 69)

Предупреждения: Педраса, 27- Фидель, 40, Диего Гонсалес, 73