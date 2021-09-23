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Примера. Реал растоптал Мальорку, легкая победа Субмарины

Испания
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Мадрид при Анчелотти заиграл новыми красками

Примера. Реал растоптал Мальорку, легкая победа Субмарины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидалось, что "Мальорка" упрется, но на деле "Реалу" даже не пришлось вспотеть.

Возможно, игра пошла бы иначе, если бы Хосеп Гайя не поскользнулся на 3-й минуте, выведя на ворота Бензема - так был забит первый гол. После этого "Мальорке" пришлось раскрываться, и это убило интригу под корень.

В открытом футболе класс проявляется особенно четко. У Жуниора Лаго было два удобных шанса забить, но он оба не реализовал. В то же время Марко Асенсио был точен как после прострела Родриго, так и после выдающегося паса в касание от Бензема.

Свои голы Марко не праздновал - он ведь воспитанник "Мальорки". Зато остальные мадридцы праздновали так активно, что прозевали проход Ли Кан Ина уже в следующей атаке - и кореец исполнил все как книжка учит.

Казалось бы, вот она, интрига, но нет. "Реал", даже играя не совсем основой, продолжил доминировать. Винисиус и Бензема отлично находили друг друга и Родриго в чужой штрафной, Камавинга собирал все подборы - в общем, игра удавалась.

Четвертый гол был делом времени - и в начале второго тайма Асенсио действительно оформил хет-трик. На сей раз, ему удался точный удар в угол из-за пределов штрафной. "Мальорка" в этом моменте оборонялась просто отвратительно - кажется, она бросила играть еще при счете 3:1 в пользу "Сливочных". Стоит ли удивляться, что стоячему сопернику Бензема забил и пятый, а Иско - шестой?

Короче, не матч, а прогулка. "Реал" взял очередные три очка и вернулся на первое место в таблице с 16 очками в копилке. У "Мальорки" 8 баллов и место в середине таблицы.

6-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Мальорка" - 6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 - Ли Кан Ин, 25

"Реал": Куртуа - Начо (Серхио Сантос, 80), Милитао, Алаба, Гутьеррес - Асенсио (Иско, 72), Камавинга (Бланко, 60), Вальверде - Родриго (Васкес, 72), Бензема (Йович, 80), Винисиус

"Мальорка": Рейна - Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан - Кубо (Баба, 46), Батталья, Фебас (Антонио Санчес, 59), Ли Кан Ин - Хоппе (Абдон, 59), Лаго Жуниор (Мбула, 76)

Предупреждения: Родриго, 47, Начо, 67 - Баба, 57

В Вильярреале, как и на "Бернабеу", сегодня восторжествовал класс. Правда, и без спорного решения судьи тоже не обошлось.

Поначалу был чистый спорт, атака на атаку. Пино открыл счет после эффектной комбинации с участием Тригейроса и Алькасера - Ереми оставалось лишь подставить ногу. Мохика красиво сравнял счет ударом под штангу - кажется, Асенхо думал, что мяч идет мимо, а он закрутился в ворота.

Ближе к перерыву "Вильярреал" поджал соперника, пошли множественные удары в створ ворот. "Эльче" держался и дождался ошибки Альфонсо Педрасы, которого, по идее, надо было удалять за фол на Хосане, но арбитр промолчал.

"Эльче" этот эпизод, кажется, надломил. Уже через минуту Роко ошибся и вывел на ворота Тригейроса - 2:1. Ну а во втором тайме еще одна грубая ошибка в центре привела к легкому голу Арно Греневельда.

"Вильярреалу" даже не пришлось взламывать защиту - соперник сам все сделал. Теперь у "Подводников" 7 очков и матч в запасе; у "Эльче" - 6 баллов.

6-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Эльче" - 4:1

Голы: Пино, 5, Тригейрос, 39, Греневельд, 60, Альберто Морено, 90+3 - Мохика, 19

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Манди, Торрес, Педраса (Эступиньян, 46) - Парехо, Капу, Тригейрос (Коклен, 75) - Пино (Мой Гомес, 53), Алькасер (Дья, 75), Греневельд (Альберто Морено, 86)

"Эльче": Касилья - Баррахан (Милья, 82), Роко, Диего Гонсалес - Хосан, Гумбау (Маскарель, 64), Марконе (Гути, 64), Фидель (Пасторе, 64), Мохика - Каррильо, Лукас Перес (Бенедетто, 69)

Предупреждения: Педраса, 27- Фидель, 40, Диего Гонсалес, 73

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Вильярреал Эльче
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Комментарии (9)
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hardcorepwnz (Украина)
23.09.2021 в 01:33
Ну и отдельный респект Асенсио, что не праздновал голы в ворота родного клуба. Га*донам Морате и Льоренте на заметку.
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hardcorepwnz (Украина)
23.09.2021 в 01:23
Вспоминал сегодня, как при Зидане мы каждый раз мучились с этой Мальоркой, даже проигрывали. Еще немного и признаю, что Зидан физрук Мсье Карим - 15 результативных действий в первых 6 турах Ла Лиге, что не удавалось даже праймовым Роналду и Месси. Вот уж шутки про Золотой мяч потихоньку обретают реальные черты. Асенсио сегодня действовал в стиле Кака время Милана Анчелотти. Неужели Папа Карло и его воскресит? Вини поймал несколько флешбэков, запорол выход 1 на 1, но в целом снова был полезен и сделал 2 ассиста. Ну и наконец видно, для чего брали Алабу - он может и не самый надежный центрдеф, но как он начинает атаки, это искусство.
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metall5291 (Kharkiv)
23.09.2021 в 01:08
До чего же приятно видеть такие победы Реала. Да, Мальорка не фаворит, но мы прекрасно помним, как Реал вымучивал победы над соперником такого класса. А сегодня - легкая "тренировка на кошках". Анчелотти буквально вдохнул кислород в Реал, это стоит признать. Просто красота.
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+1
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МЕS QUE UN CLUB
23.09.2021 в 01:18
клас явних нефаворитів цього року поповнився ще однією командоюпоки що вони з мальоркою йдуть рівно в таблиціот це варто признати
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2021 в 01:19
С победой Вадим! Хоть вы порадуйтесь
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
23.09.2021 в 01:19
Спасибо. Удачи.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
23.09.2021 в 01:25
Вот вот, каждый матч зидановского Мадрида против таких мальорк это была ужасная тошниловка, 50 навесов и дыр-дыр под штрафной, потом пропущенная контратака и в лучшем случае вымученная ничья. А сегодня с ротацией половины состава просто разнесли этих товарищей.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2021 в 01:03
Поимели Малерку от души. А Асенсио недавно на жизнь жаловался.)
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hardcorepwnz (Украина)
23.09.2021 в 01:28
Ну хоть доказал на деле, что ныл не просто так. А то если бы сыграл как при Зидане, сидел бы в запасе еще пол года. Сегодня и Иско гол забил, и Йович очень старался, Винисиус ему накидывал и накидывал, но не судьба.
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