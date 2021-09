Бензема установил рекорд по результативности в XXI веке после 6 первых туров Ла Лиги

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема оформил дубль в матче 6-го тура Примеры против "Мальорки" (6:1). Второй гол стал двухсотым для французского форварда в рамках чемпионата Испании. Теперь он занимает 10-е место по количеству голов в истории соревнования. Лидирует Лионель Месси (473 мяча).

Но ведь также Карим – хороший ассистент. Бензема еще и успел отдать две голевые передачи в этом поединке. За первые 6 матчей в чемпионате Испании француз набрал 15 (8+7) очков по системе "гол + пас". Это рекордные цифры для ТОП-5 лиг Европы в XXI веке.

15 - @realmadriden's Karim @Benzema ???????? has been directly involved in 15 goals in @LaLigaEN 2021/22 (eight goals and seven assists), the best start in goal involvement of any player after the first six league games of the campaign in the 21st century. Extraordinary. pic.twitter.com/kj8evO0U8Q