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Mundo Deportivo: Тьерри Анри – кандидат на замену Куману в Барселоне

Испания
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Mundo Deportivo: Тьерри Анри – кандидат на замену Куману в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-нападающий каталонской "Барселоны" и ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри стал очередным претендентом на замену Рональду Куману в первой команде "сине-гранатовых".

По информации Mundo Deportivo, каталонцы в прошлом уже рассматривали кандидатуру Анри, это было в 2017 году, когда коллектив в конечном итоге возглавил Эрнесто Вальверде. Теперь руководство "Барселоны" снова изучает вариант с приглашением 44-летнего французского специалиста.

Анри наряду с Хави очень импонирует боссам "Барсы", так как ранее выступал за испанский гранд. Напомним, ранее мы сообщали, что Тьерри может войти в тренерский штаб, если ее возглавит наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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В статье: Тьерри Анри Рональд Куман Барселона
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Источник:
MD

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