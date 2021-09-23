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Mundo Deportivo: Тьерри Анри – кандидат на замену Куману в Барселоне
Француз подходит для этой работы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-нападающий каталонской "Барселоны" и ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри стал очередным претендентом на замену Рональду Куману в первой команде "сине-гранатовых".
По информации Mundo Deportivo, каталонцы в прошлом уже рассматривали кандидатуру Анри, это было в 2017 году, когда коллектив в конечном итоге возглавил Эрнесто Вальверде. Теперь руководство "Барселоны" снова изучает вариант с приглашением 44-летнего французского специалиста.
Анри наряду с Хави очень импонирует боссам "Барсы", так как ранее выступал за испанский гранд. Напомним, ранее мы сообщали, что Тьерри может войти в тренерский штаб, если ее возглавит наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.
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