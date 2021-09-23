Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Бензема очень всесторонний форвард
Тренер доволен работой форварда
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о нападающем клуба Кариме Бензема.
"Карим здорово выглядит. Он забил восемь голов, но нельзя забывать, что он отлично играет на команду и раздает передачи. Это не просто нападающий, забивающий голы. Он всесторонний форвард. Когда ему будет нужен отдых, свой шанс получит Йович", — цитирует Анчелотти пресс-служба "Реала".
В текущем сезоне ла лиги 33-летний футболист провел 6 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Караваев: Шахтер полностью переиграл нас
- Примера. Барселона - Гранада 1:1. Араухо спасает Кумана от позора
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО