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Анчелотти: Бензема очень всесторонний форвард

Испания
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Тренер доволен работой форварда

Анчелотти: Бензема очень всесторонний форвард

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о нападающем клуба Кариме Бензема.

"Карим здорово выглядит. Он забил восемь голов, но нельзя забывать, что он отлично играет на команду и раздает передачи. Это не просто нападающий, забивающий голы. Он всесторонний форвард. Когда ему будет нужен отдых, свой шанс получит Йович", — цитирует Анчелотти пресс-служба "Реала".

В текущем сезоне ла лиги 33-летний футболист провел 6 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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