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Хави не сможет уйти из Аль-Садда в Барселону

Испания
(2 голосов)

В контракте нет такого пункта

Хави не сможет уйти из Аль-Садда в Барселону

Новина українською

В контракте главного тренера катарского "Аль-Садда" Хави отсутствует пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В предыдущем соглашении бывшего игрока каталонцев была прописана опция, по которой он мог расторгнуть договор, если получит предложение от каталонской команды. В действующем контракте такого пункта нет, однако в соглашении сторон прописаны отступные.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2021 в 19:05
Не стоит Хави сейчас с Барсой связываться. Лучше остаться легендой клуба и оставить хорошую память о себе. Не пачкаться, как это сделал Куман.
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+1
0
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Ардалион (землянин)
23.09.2021 в 19:33
Абсолютно верно.
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0
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Ардалион (землянин)
23.09.2021 в 19:36
Вон Блохин пришёл в Динамо тренировать, а в итоге получил беляшом в спину от болел. Горько было смотреть на легенду...
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pyvovarchyk (Львів)
23.09.2021 в 18:33
Це як відмазка Реброва)) було б бажання в самого Хаві, вже був би в Барсі. От Куман хотів. Пішов з збірної перед Євро. Сам заплатив відступні...
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