Хави не сможет уйти из Аль-Садда в Барселону

В контракте главного тренера катарского "Аль-Садда" Хави отсутствует пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В предыдущем соглашении бывшего игрока каталонцев была прописана опция, по которой он мог расторгнуть договор, если получит предложение от каталонской команды. В действующем контракте такого пункта нет, однако в соглашении сторон прописаны отступные.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом.