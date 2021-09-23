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Хави не сможет уйти из Аль-Садда в Барселону
В контракте нет такого пункта
В контракте главного тренера катарского "Аль-Садда" Хави отсутствует пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В предыдущем соглашении бывшего игрока каталонцев была прописана опция, по которой он мог расторгнуть договор, если получит предложение от каталонской команды. В действующем контракте такого пункта нет, однако в соглашении сторон прописаны отступные.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом.
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