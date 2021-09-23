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Суарес стал третьим в истории, кто забивал на каждой минуте основного времени

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Луис закрыл гештальт в матче с "Хетафе"

Суарес стал третьим в истории, кто забивал на каждой минуте основного времени

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Дубль нападающего Луиса Суареса во вторник принес "Атлетико" волевую победу над "Хетафе" в матче 6-го тура Ла Лиги (2:1). Уругваец сравнял на 78, а на 91 минуте вывел "матрасников" вперед.

До игры с "Хетафе" форвард забивал на всех минутах основного времени на протяжении своей карьеры, за исключением 78-й. Теперь, таким образом, у него есть забитые мячи абсолютно на всех минутах.

Также уругваец забивал в компенсированное время первого тайма (один раз на 1-й добавленной минуте, дважды – на 2-й) и в компенсированное время второго тайма (по пять раз на 1-й и 3-й добавленных минутах, четыре раза – на 2-й, по разу – на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й минутах).

Напомним, что подобные рекорды уже ставили Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Атлетико (Мадрид) Луис Суарес "Хетафе"
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Источник:
elpais.com

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Комментарии (3)
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Wolodya (Тернопіль)
23.09.2021 в 19:57
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royalstas (Вінниця)
23.09.2021 в 19:36
Ну все Легенда!)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.09.2021 в 19:55
Не, ну такое вряд ли кто-то повторит, хотя это скорее всего больше рекорд из математического совпадения)))
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