Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суарес стал третьим в истории, кто забивал на каждой минуте основного времени
Луис закрыл гештальт в матче с "Хетафе"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Дубль нападающего Луиса Суареса во вторник принес "Атлетико" волевую победу над "Хетафе" в матче 6-го тура Ла Лиги (2:1). Уругваец сравнял на 78, а на 91 минуте вывел "матрасников" вперед.
До игры с "Хетафе" форвард забивал на всех минутах основного времени на протяжении своей карьеры, за исключением 78-й. Теперь, таким образом, у него есть забитые мячи абсолютно на всех минутах.
Также уругваец забивал в компенсированное время первого тайма (один раз на 1-й добавленной минуте, дважды – на 2-й) и в компенсированное время второго тайма (по пять раз на 1-й и 3-й добавленных минутах, четыре раза – на 2-й, по разу – на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й минутах).
Напомним, что подобные рекорды уже ставили Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.
Популярное сейчас
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером
- Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса
- МЮ готов зимой отпустить своего форварда. Главный претендент на игрока – Барселона
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО