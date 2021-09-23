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Барселона летом хотела купить Феррана Торреса из Манчестер Сити

Испания
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Несмотря на финансовые трудности

Барселона летом хотела купить Феррана Торреса из Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" была заинтересована в приглашении атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Феррана Торреса минувшим летом. Сейчас он игрок основы и феерит за "горожан".

Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб планировал сделать предложение об аренде хавбека с обязательством выкупа.

"Манчестер Сити" отказался отпускать испанца. Клуб не сумел приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола планировал использовать Торреса на позиции в атаке.

В этом сезоне Ферран провёл уже 7 матчей за "Сити", в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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Источник:
sport.es

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