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Барселона летом хотела купить Феррана Торреса из Манчестер Сити
Несмотря на финансовые трудности
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" была заинтересована в приглашении атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Феррана Торреса минувшим летом. Сейчас он игрок основы и феерит за "горожан".
Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб планировал сделать предложение об аренде хавбека с обязательством выкупа.
"Манчестер Сити" отказался отпускать испанца. Клуб не сумел приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола планировал использовать Торреса на позиции в атаке.
В этом сезоне Ферран провёл уже 7 матчей за "Сити", в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.
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