Барселона летом хотела купить Феррана Торреса из Манчестер Сити

"Барселона" была заинтересована в приглашении атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Феррана Торреса минувшим летом. Сейчас он игрок основы и феерит за "горожан".

Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб планировал сделать предложение об аренде хавбека с обязательством выкупа.

"Манчестер Сити" отказался отпускать испанца. Клуб не сумел приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола планировал использовать Торреса на позиции в атаке.

В этом сезоне Ферран провёл уже 7 матчей за "Сити", в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.