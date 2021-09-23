Примера. Капитан вывел Сосьедад в ТОП-3, тяжелая победа Бетиса

Дубли центральных защитников случаются редко, и именно такой трюк удался сегодня капитану "Реал Сосьедада" Арицу Элустондо.

Вообще баски наиграли на победу с лихвой, но плохая реализация форвардов и неудачная игра Андера Гевары долго держали "Гранаду" в игре.

Именно Гевара не удержал Хермана Санчеса в моменте с первым голом, дав точно пробить со второго этажа. В середине второго тайма опорник "Сосьедада" также привез пенальти, позволив обойти себя на дриблинге 35-летнему Карлосу Бакке! Дело кончилось голом Мильи.

К счастью, остальные игроки "Сосьедада" были в порядке. Элустондо забил свой первый гол, замкнув подачу с углового. Мяч Мерино - следствие массированной атаки; Микель в финальной ее фазе исполнил плотный удар с линии штрафной.

Aritz Elustondo’s goal count in LaLiga:



2014/15 - 1

2015/16 - 1

2016/17 - 0

2017/18 - 3

2018/19 - 1

2019/20 - 0

2020/21 - 1



TODAY - 2 pic.twitter.com/1aL7GIm114 — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) September 23, 2021

Еще на 80-й минуте счет в матче был 2:2 и ничего не было решено. Пришлось Элустондо снова включаться - и опять его мощный удар из пределов штрафной оказался неразрешимой задачей для Масимиану. Породистый гол!

Благодаря героичной игре капитана "Сосьедад" набрал 13 очков и поднялся на третье место в таблице. У "Гранады" по-прежнему 3 балла.

6-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Реал Сосьедад" - 2:3

Голы: Херман Санчес, 9, Милья, 70 (с пенальти) - Элустондо, 52, 83, Мерино, 60

"Гранада": Масимиану - Ариас, Дуарте, Херман Санчес, Нева (Эскудеро, 79) - Монторо, Гоналон, Милья (Мончу, 79) - Рочина (Бакка, 66), Суарес, Мачис (Пуэртас, 24)

"Реал Сосьедад": Райан - Сальдуа (Субименди, 77), Элустондо, Ле Норман, Муньос - Порту (Янузай, 65), Гевара, Мерино, Оярсабаль (Лобете, 77) - Наварро (Валера, 64), Серлот (Субельдия, 76)

Предупреждения: Суарес, 28, Рочина, 36, Дуарте, 50, Ариас, 64, Херман Санчес, 72 - Ле Норман, 72

Вторую победу в сезоне добыл и "Бетис", причем в очень непростом месте. "Эль Садар" обычно негостеприимен для всех соперников "Осасуны".

Впрочем, сегодня "Бетис" действительно был лучше. Команды примерно поровну владели мячом, но гости были конкретнее в нападении, чаще угрожали воротам (8 точных ударов против 3), да и с фирменными навесами басков справились без проблем (27 выигранных верховых дуэлей против 15).

Если бы "Бетис" еще и моменты чаще реализовывал, то боролся бы за зону ЛЧ. Но пока этого нет, и каждая игра команды Мануэля Пеллегрини напоминает триллер.

1 - Kike Hermoso has scored in his first game with @RealBetis_en in #LaLiga. This is the first rookie to score in this competition for Betis since Loren Morón in February 2018. Success. pic.twitter.com/QH3cwtxdhm — OptaJose (@OptaJose) September 23, 2021

Сегодня вердибланкос открыли счет благодаря голу дебютанта Кике Эрмосо - он здорово подкараулил отскок в штрафной. Красивая стеночка Роберто Торреса и Кике Гарсии вернула "Осасуну" в игру в конце первого тайма и, казалось, на этом и все и закончится. Но нет. "Бетис" после целого ряда упущенных шансов Каналеса и Фекира все же нашел силы на решающий удар.

Его после классной игры на фланге от Монтойи нанес Хуанми, еще раз подтвердив статус самого эффективного форварда "Бетиса" в этом сезоне.

Мяч Виллиана Жозе в добавленное время лишь добил уже раненого соперника. Хотя, конечно, идеальный пас Виллиама Карвалью надо отмечать.

В таблице после победы "Бетис" с 9 очками поднялся в зоне еврокубков. У "Осасуны" по-прежнему 8 очков.

6-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Бетис" - 1:3

Голы: Кике, 39 - Эрмосо, 21, Хуанми, 80, Виллиан Жозе, 90+2

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 77), Торро (Барберо, 85), Брашанац - Роберто Торрес (Ибаньес, 85), Кике (Авила, 77), Рубен Гарсия (Онтиверос, 73)

"Бетис": Браво - Монтойя, Эрмосо, Эдгар Гонсалес, Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо - Руибаль (Хуанми, 75), Фекир (Карвалью, 90), Каналес (Хоакин, 87) - Иглесиас (Виллиан Жозе, 75)

Предупреждения: Давид Гарсия, 26, Брашанац, 80