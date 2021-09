Примера. Капитан вывел Сосьедад в ТОП-3, тяжелая победа Бетиса

Дубли центральных защитников случаются редко, и именно такой трюк удался сегодня капитану "Реал Сосьедада" Арицу Элустондо.

Вообще баски наиграли на победу с лихвой, но плохая реализация форвардов и неудачная игра Андера Гевары долго держали "Гранаду" в игре.

Именно Гевара не удержал Хермана Санчеса в моменте с первым голом, дав точно пробить со второго этажа. В середине второго тайма опорник "Сосьедада" также привез пенальти, позволив обойти себя на дриблинге 35-летнему Карлосу Бакке! Дело кончилось голом Мильи.

К счастью, остальные игроки "Сосьедада" были в порядке. Элустондо забил свой первый гол, замкнув подачу с углового. Мяч Мерино - следствие массированной атаки; Микель в финальной ее фазе исполнил плотный удар с линии штрафной.

Еще на 80-й минуте счет в матче был 2:2 и ничего не было решено. Пришлось Элустондо снова включаться - и опять его мощный удар из пределов штрафной оказался неразрешимой задачей для Масимиану. Породистый гол!

Благодаря героичной игре капитана "Сосьедад" набрал 13 очков и поднялся на третье место в таблице. У "Гранады" по-прежнему 3 балла.

6-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Реал Сосьедад" - 2:3

Голы: Херман Санчес, 9, Милья, 70 (с пенальти) - Элустондо, 52, 83, Мерино, 60

"Гранада": Масимиану - Ариас, Дуарте, Херман Санчес, Нева (Эскудеро, 79) - Монторо, Гоналон, Милья (Мончу, 79) - Рочина (Бакка, 66), Суарес, Мачис (Пуэртас, 24)

"Реал Сосьедад": Райан - Сальдуа (Субименди, 77), Элустондо, Ле Норман, Муньос - Порту (Янузай, 65), Гевара, Мерино, Оярсабаль (Лобете, 77) - Наварро (Валера, 64), Серлот (Субельдия, 76)

Предупреждения: Суарес, 28, Рочина, 36, Дуарте, 50, Ариас, 64, Херман Санчес, 72 - Ле Норман, 72

Вторую победу в сезоне добыл и "Бетис", причем в очень непростом месте. "Эль Садар" обычно негостеприимен для всех соперников "Осасуны".

Впрочем, сегодня "Бетис" действительно был лучше. Команды примерно поровну владели мячом, но гости были конкретнее в нападении, чаще угрожали воротам (8 точных ударов против 3), да и с фирменными навесами басков справились без проблем (27 выигранных верховых дуэлей против 15).

Если бы "Бетис" еще и моменты чаще реализовывал, то боролся бы за зону ЛЧ. Но пока этого нет, и каждая игра команды Мануэля Пеллегрини напоминает триллер.

1 - Kike Hermoso has scored in his first game with @RealBetis_en in #LaLiga. This is the first rookie to score in this competition for Betis since Loren Morón in February 2018. Success. pic.twitter.com/QH3cwtxdhm