Президент Ла Лиги: Нам нужно защищать "Реал" и "Барселону", которые обречены страдать в еврокубках

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу альтернативного финансового контроля от УЕФА. "Существуют огромные риски", – заявил он.

"Мы уже говорили о финансовом контроле со стороны УЕФА. Мы не считаем, что неограниченные вливания денег идут на пользу. Мы не согласны с моделью, к которой стремится УЕФА. Существуют огромные риски.

Вложения должны быть, но ограниченные, контролируемые. Суперлига будет запущена, если свободно вкладывать кучу денег.

Футбол с таким неограниченным финансированием неустойчив. Многие члены Ассоциации европейских клубов против этого.

Надеюсь, что общение с УЕФА приведет к успеху. Мы не собираемся менять свою модель. Такие клубы будут менее конкурентоспособны в Европе, но более устойчивы.

Нам нужно защищать наши топ-клубы, "Реал" и "Барселону", которые обречены страдать в еврокубках", – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что УЕФА предложит ввести потолок зарплат и налог на роскошь вместо финансового фэйр-плей.

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Последний подразумевает, что клубы, вроде ПСЖ, смогут компенсировать перерасход дополнительными вливаниями денег, которые не будут регулироваться четкими ограничениями.