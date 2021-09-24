Примера. Кадис - Барселона 0:0. Когда осталось одно название

В понедельник "Барса" еле спасла ничью против "Гранады". Сегодня она вынуждена была отбиваться на последних минутах с "Кадисом". От былой мощи каталонцев не осталось и следа.

Что говорить, если в центре поля у "Барсы" вышел 17-летний Гави, а на фланге нападения - 18-летний Демир? Такими игроками "Кадис" не напугать, вот он и не испугался, спокойно выполняя план на игру.

Тот состоял в том, чтобы при первой же возможности выбегать в контратаки, но "Кадис" не учел, что до перерыва гости даже и не думали о штурме ворот - скорее, это напоминало бесконечный перекат мяча в центре без малейшей угрозы. Соответственно и "Пираты" раскрыть свои козыри не могли.

17 - With 17 years and 49 days, Gavi has been the second youngest player to make his debut as starter for @FCBarcelona in the 21st century in #LaLiga, only surpassed by Ansu Fati (16 years and 318 days). Early. pic.twitter.com/NmMnNOJQK7 — OptaJose (@OptaJose) September 23, 2021

В перерыве Куман, похоже, завел команду и на старте второй половины "Барса" начала что-то показывать. Депай вообще мог оформить дубль, но сперва промазал по мячу с 5-6 метров, а затем с линии штрафной не пробил Ледесму. "Кадис" ответил на это ударом Негредо - выручил тер Штеген.

Если в первом тайме матч хотелось выключить, то во втором получался вполне смотрибельный поединок с обоюдными шансами на успех. И вот по такой игре "Барсу" подвел Френки де Йонг. Две желтые карточки за три минуты для игрока такого класса - непростительная ошибка.

В результате концовку встречи "Барса" была вынуждена не атаковать, а мучиться в центре поля, а то и вовсе возле своей штрафной. "Кадис" не искрил гениальными идеями, но навешивал исправно, а Собрино вообще обязан был забивать, но не попал в пустые ворота.

Ronald Koeman against Cádiz as Barcelona manager:



- 3 games

- 0 wins

- 2 draws

- 1 loss

- 2 goals scored (penalty, own goal)

- 3 goals conceded

- 1 red card



It's tough against these world-class teams, especially with our squad. — Barça Blaugranes (@BlaugranesBarca) September 23, 2021

Что тут скажешь - таковы реалии "Барселоны". В Примере осталось не так и много соперников, которых команда Кумана в ее нынешней форме способна обыграть. В таблице у нее 9 очков и это 7-9 место. У "Кадиса" в активе 6 баллов, он совсем неподалеку.

6-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Барселона" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Карселен (Акапо, 79), Ароян, Чуст, Эспино - Альваро Хименес (Сальви, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Арсамендия (Переа, 57) - Собрино, Негредо (Лосано, 57)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80) - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Нико Гонсалес, 73) - Демир (Роберто, 46), Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Ароян, 68, Акапо, 88, Аларкон, 90 - Френки де Йонг, 62, Роберто, 65, Бускетс, 90+5

Удаление: Френки де Йонг, 65