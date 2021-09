Примера. Кадис - Барселона 0:0. Когда осталось одно название

В понедельник "Барса" еле спасла ничью против "Гранады". Сегодня она вынуждена была отбиваться на последних минутах с "Кадисом". От былой мощи каталонцев не осталось и следа.

Что говорить, если в центре поля у "Барсы" вышел 17-летний Гави, а на фланге нападения - 18-летний Демир? Такими игроками "Кадис" не напугать, вот он и не испугался, спокойно выполняя план на игру.

Тот состоял в том, чтобы при первой же возможности выбегать в контратаки, но "Кадис" не учел, что до перерыва гости даже и не думали о штурме ворот - скорее, это напоминало бесконечный перекат мяча в центре без малейшей угрозы. Соответственно и "Пираты" раскрыть свои козыри не могли.

17 - With 17 years and 49 days, Gavi has been the second youngest player to make his debut as starter for @FCBarcelona in the 21st century in #LaLiga, only surpassed by Ansu Fati (16 years and 318 days). Early. pic.twitter.com/NmMnNOJQK7