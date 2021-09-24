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Примера. Кадис - Барселона 0:0. Когда осталось одно название

Испания
(1 голосов)

Еще одна плохая игра от каталонцев

Примера. Кадис - Барселона 0:0. Когда осталось одно название

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник "Барса" еле спасла ничью против "Гранады". Сегодня она вынуждена была отбиваться на последних минутах с "Кадисом". От былой мощи каталонцев не осталось и следа.

Что говорить, если в центре поля у "Барсы" вышел 17-летний Гави, а на фланге нападения - 18-летний Демир? Такими игроками "Кадис" не напугать, вот он и не испугался, спокойно выполняя план на игру.

Тот состоял в том, чтобы при первой же возможности выбегать в контратаки, но "Кадис" не учел, что до перерыва гости даже и не думали о штурме ворот - скорее, это напоминало бесконечный перекат мяча в центре без малейшей угрозы. Соответственно и "Пираты" раскрыть свои козыри не могли.

В перерыве Куман, похоже, завел команду и на старте второй половины "Барса" начала что-то показывать. Депай вообще мог оформить дубль, но сперва промазал по мячу с 5-6 метров, а затем с линии штрафной не пробил Ледесму. "Кадис" ответил на это ударом Негредо - выручил тер Штеген.

Если в первом тайме матч хотелось выключить, то во втором получался вполне смотрибельный поединок с обоюдными шансами на успех. И вот по такой игре "Барсу" подвел Френки де Йонг. Две желтые карточки за три минуты для игрока такого класса - непростительная ошибка.

В результате концовку встречи "Барса" была вынуждена не атаковать, а мучиться в центре поля, а то и вовсе возле своей штрафной. "Кадис" не искрил гениальными идеями, но навешивал исправно, а Собрино вообще обязан был забивать, но не попал в пустые ворота.

Что тут скажешь - таковы реалии "Барселоны". В Примере осталось не так и много соперников, которых команда Кумана в ее нынешней форме способна обыграть. В таблице у нее 9 очков и это 7-9 место. У "Кадиса" в активе 6 баллов, он совсем неподалеку.

6-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Барселона" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Карселен (Акапо, 79), Ароян, Чуст, Эспино - Альваро Хименес (Сальви, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Арсамендия (Переа, 57) - Собрино, Негредо (Лосано, 57)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80) - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Нико Гонсалес, 73) - Демир (Роберто, 46), Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Ароян, 68, Акапо, 88, Аларкон, 90 - Френки де Йонг, 62, Роберто, 65, Бускетс, 90+5

Удаление: Френки де Йонг, 65

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Комментарии (32)
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йоперний театр (Наш футбол)
24.09.2021 в 01:30
Ну, не знаю, товарищи барселонцьі, не пойму я вас,, чтоб злорадствовать над командой и ее игроками только из-за того чтоб тренера убрать - ето низко. Да, тяжельіе времена, но чтоб унижать клуб... не пойму.
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 01:43
Этот клуб, клуб миллионеров, совсем не уважает нас, простых болельщиков. За такую игру на галеры надо.. Не мы унижаем клуб, это клуб унижает нас. Пять лет терпим унижение и насмешки. ХВАТИТ! К чёрту всё! Если не выгонят физрука Куманя и не поставят вместо него толкового тренера, пусть не топ, пусть средней руки, но Тренера, то я прекращаю болеть за Барселону. НАСТОЕ@ЕНЕЛО.
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йоперний театр (Наш футбол)
24.09.2021 в 01:54
Я за отставку Кумана, но причем здесь футболистьі к ошибкам менеджмента?
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 01:56
ці футболісти і є помилками менеджмента
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 02:04
Футболисты должны жилы РВАТЬ за Барсу на поле. Сегодня я этого не видел, кроме Френки де Йонга.
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 01:29
За три игры с Кадисом Барса Куманя подарила им 7 (семь!) очков. И это команде, которая только в прошлом сезоне вышла в Ла Лигу. А вы знаете, а давайте оставим Куманя. Мне уже пох. Хоть поржём этот сезон, так как он всё равно уже в топке.
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:30
Ну с учетом и без того сложного финансового положения, можно доржаться до потери еврокубков и соответственно потери кучи бабла, что может привести к затяжному падению и еще более долгому вылезанию из ямы
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:33
А вообще мудрому президенту стоило бы рассмотреть вариант с продажей крупнейшего актива - Тер Штегена, за которого можно выручить более 100 лямов, на которые можно купить несколько толковых футболистов. На воротах постоял бы и вратарь калибром поменьше, ничего страшного. Защита начинается с атаки, а когда ее нет, хоть там Лев Яшин стоять будет, все равно накидают
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+1
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 01:59
Хард, ты как-бы нас утешаешь, сглаживаешь углы.. спасибо тебе добрый человек, но не надо. Радуйтесь лучше своему Реалу, вы молодцы, у вас классный президент, а не чмо, как у нас, у вас классный тренер, а не физрук, как у нас, потому шо президент чмо, которое ничего не решает и боится одного пдра в чулочках, сбрившего бороду, Радуйтесь ребята. Ну а мы уж, как-нибудь перетопчимся. Ведь мы простые болельщики и мы ничего не решаем. Кроме одного... Болеть или не болеть за эту команду.
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 02:01
какая речь
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 01:19
Депай сливал своего же патрона Куманя. Тер Штеген не понял Депая и потянул мяч от Нэгрэдо. Марк, зачем?
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:21
Вот тоже такая мысль закралась, что они с соотечественником Де Йонгом сливают старшего соотечественника. Ну такие седня моменты порол, что даже Винисиус ужаснулся бы
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.09.2021 в 01:22
Да они не сливают, это максимум, что они могут. Хотели бы получше, да не по силам.
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+1
0
Trztrqtr (Украина)
24.09.2021 в 01:16
Половина состава Барсы-кто эти люди? Остальная половина-или сбитые летчики, аля Коутиньо, либо футболисты евро-середняка (Де Йонг). Ну и пара старичков, Пике-Бускетс. Не, Куман наверное в чем-то виноват, но с этим составом точно можно метить куда-то высоко? Я вот не уверен, хотя может знающие люди поправят.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
24.09.2021 в 01:13
Посередній склад, посередній тренер, посередня ГРА і це Барселона Хто наразі головні зірки Барси?!? Вікові Бускетс з Піке чи Депай з Френкі... От ба... попанував, треба всіх продати, щоб хоч половину боргів повернути Так і ще посереднє суддівство... Я розумію, що "розкольників" ніхто не любить... Проте бажано не так відверто це демонструвати. Тим більш проти команди, яка в глибокій КРИЗІ! P.S. Навіть звільнення РК може погіршити ситуацію... Гарний коуч на такий підбір гравців та такі завдання піде тільки за великі гроші... А їх то НЕМА! Проте нічого... Пару сезонів потрібно протриматися... БУДЕМО ЖИТИ! Головне, щоб свій стиль не втратили! Я за "біться-бороться" вболівати не буду!
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Spokoyno (Київ)
24.09.2021 в 01:20
Тройка кращих гравців матчу: тер Штеген, Араухо та Піке! Чудова характеристика гри Барселони... Особливо її нападу!
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 01:28
ти знову розраховував на допомогу арбітра, бідненький
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.09.2021 в 01:10
Всех барселонцев с очком. )
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 01:13
Барса не проиграла Кадису - это уже подвиг! Да здравствует Барселона!
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kalan-86 (Анкара)
24.09.2021 в 01:23
Радует, что во всем видишь позитив
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Ардалион (землянин)
24.09.2021 в 01:10
Прощай Кумань.
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:09
Хотя не знаю, кто тут вообще на ситуацию способен повлиять. Когда Депай получает мяч почти на пустые и пропускает его между ног, когда Де Йонг летит в какие-то подкаты в центре поля против команды уровня Сегунды, когда Коутиньо на 85 минуте в ничейном матче с какими-то дворовыми футболистами исполняет подачу со штрафного на трибуны. Сегодня был вброс про Тьерри Анри, ну чтобы поржать можно и его пригласить, хуже то уже не будет
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:03
Ну то что сотворил Бускетс в концовке матча, это уже все, дно пробито. Капитан Барселоны и сборной Испании в отчаянии бьет вторым мячом по игроку Кадиса, чтобы великий и ужасный Кадис не одержал победу. Куман говорил что уйдет, когда потеряет раздевалку. Ну, можешь уходить.
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 01:08
та ще ранувато йому йти. занадто малий відрив в таблицінехай ще парочку турів проведе для закріплення результату
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:15
Да это все конечно весело, но с падением уровня Барселоны, произойдет падение и Реала, и всего испанского футбола. Типа а зачем из кожи вон лезть, подписывать Мбаппе и Холанда, когда и так всех рвем. А в Европе как тогда трофеи брать. Вон у нас чемпионат Украины из 2 команд, а потом в ЛЧ уже Шериф обыграть не могут, третья команда Заря проигрывает какой то команде из Норвегии, название которой никто и не слышал. А такими темпами скоро напрямую даже чемпион в группу ЛЧ попадать не будет. Вот они результаты скатившегося национального чемпионата
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 01:23
Я так не вважаю. От в Німеччині є Баварія, а інші відверто нижче за класом. Навіть коли вся Бундесліга пасе задніх Баварія нічим не уступає іншим грандам. Діло в менеджменті. У нас в Україні він дуже слабкий. Тому і такі результати. Наскільки Реал буде сильним залежить лише від самого Реалу, а з барсою я готовий попрощатися
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:24
Может и так
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:28
Но все равно, даже в Класико, разве сейчас какой-то мадридист будет сильно радоваться от победы над такой Барселоной? То ли дело, когда у них был сильнейший состав, помню эти зарубы при Моуриньо, Анчелотти, Зидане. Вот там победы были приятными, а сейчас что будет, избиение лежачего?
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 01:39
ну коли знайдуть норм тренера, то шанси виграти один або пару матчів у них будуть звичайно, тому давати бій будуть відповідно, але на довгих дистанціях в чемпі або кубках до рівня Реалу не хочу щоб барса піднімалася. Що стосується цьогорічного сезону, то нехай Реал їх розгромить по повній програмі. Дуже очікую на це
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:41
Ну поглядим. Я еще все равно с недоверием смотрю на Анчелотти, он мастер все слить в самый ответственный момент, особенно в чемпионате. Посмотрим когда будут решающие стадии ЛЧ и Ла Лиги. Может и мы рано радуемся.
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2021 в 01:43
Конечно сатисфакции за 0:5 и 2:6 хочется Это такие раны, которые даже победная серия Зидана в матчах с Барселоной еще не заживила. Я вообще уже не помню, когда Мадрид крупно побеждал в Класико.
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МЕS QUE UN CLUB
24.09.2021 в 00:59
матч не дивився, але поржать прийшов
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