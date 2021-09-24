"Где же Лео Месси? " Фанаты Кадиса поиздевались над Барселоной после нулевого паритета

Вчера, 23 сентября, "Кадис" в домашних стенах сыграл вничью с каталонской "Барселоной" (0:0) в 6-м туре Ла Лиги. Хозяева практически ни в чем не уступали именитым гостям, "сине-гранатовые" доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Френки Де Йонга.

После финального свистка фанаты "Кадиса" потроллили испанский гранд, распевая возле своей арены новенький чант: "Где же Лео Месси?"

????"¿DÓNDE ESTÁ Leo MESSI?"????



????¡Atención a los CÁNTICOS de la afición del CÁDIZ! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/QTVz5EbOL7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021

Напомним, Месси не смог продолжить свои выступления в "Барселоне" из-за финансовых проблем каталонцев. Лео даже был готов уменьшить зарплату вдвое, однако регламент Ла Лиги не позволил бы руководству клуба пойти на такой шаг.