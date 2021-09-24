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"Где же Лео Месси? " Фанаты Кадиса поиздевались над Барселоной после нулевого паритета
Песня!
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 23 сентября, "Кадис" в домашних стенах сыграл вничью с каталонской "Барселоной" (0:0) в 6-м туре Ла Лиги. Хозяева практически ни в чем не уступали именитым гостям, "сине-гранатовые" доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Френки Де Йонга.
После финального свистка фанаты "Кадиса" потроллили испанский гранд, распевая возле своей арены новенький чант: "Где же Лео Месси?"
????"¿DÓNDE ESTÁ Leo MESSI?"????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021
????¡Atención a los CÁNTICOS de la afición del CÁDIZ! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/QTVz5EbOL7
Напомним, Месси не смог продолжить свои выступления в "Барселоне" из-за финансовых проблем каталонцев. Лео даже был готов уменьшить зарплату вдвое, однако регламент Ла Лиги не позволил бы руководству клуба пойти на такой шаг.
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