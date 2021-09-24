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"Где же Лео Месси? " Фанаты Кадиса поиздевались над Барселоной после нулевого паритета

Испания
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(2 голосов)

Песня!

"Где же Лео Месси? " Фанаты Кадиса поиздевались над Барселоной после нулевого паритета

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 23 сентября, "Кадис" в домашних стенах сыграл вничью с каталонской "Барселоной" (0:0) в 6-м туре Ла Лиги. Хозяева практически ни в чем не уступали именитым гостям, "сине-гранатовые" доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Френки Де Йонга.

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После финального свистка фанаты "Кадиса" потроллили испанский гранд, распевая возле своей арены новенький чант: "Где же Лео Месси?"

Напомним, Месси не смог продолжить свои выступления в "Барселоне" из-за финансовых проблем каталонцев. Лео даже был готов уменьшить зарплату вдвое, однако регламент Ла Лиги не позволил бы руководству клуба пойти на такой шаг.

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В статье: Лионель Месси Барселона Кадис
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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
24.09.2021 в 10:16
Феєрить в ПСЖ -автографи роздає.
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+1
0
avatar
Tan genial RONALDO7 (Monforte)
24.09.2021 в 10:06
LeoMessi - doped looser and shit (2:8 THANKS to LeoMessi)
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+4
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.09.2021 в 09:58
УРА!!!! АДРІАН МУТУ КРАЩИЙ ЗА ДОПІНГованого ЛеоМессі
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+5
-1
avatar
CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
24.09.2021 в 09:52
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+6
-1


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