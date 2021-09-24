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"В этой стране удаляют ни за что". Куман получил красную карточку в поединке Кадис – Барселона
Рональд пострадал
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман получил прямую карточку за споры с арбитром в матче 6-го тура Ла Лиги с "Кадисом" (0:0). Дело в том, что Бускетс выбил с поля второй мяч в сторону оппонента. Серхио получил желтую, из-за чего наставник начал ругаться с фемидой.
Судья Карлос дель Серро Гранде удалил тренера на 97-й минуте матча. Ранее в этом же матче был удален хавбек "сине-гранатовых" Френки де Йонг – за желтые карточки на 61-й и 65-й минутах. Цитирует голландского тренера Sport.es.
"Во втором тайме соперник устал, однако вторая желтая Френки усложнила нам задачу. Мы не реализовали свои моменты. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, но не арбитр. Он сказал, что сделал это за отношение игрока к делу. Ладно, лучше перестать говорить об этом. Отставка? Если я побеждаю, то, по-вашему, продолжаю работать, а если проигрываю – нужно искать нового тренера. У вас все именно так".
???? Manager @RonaldKoeman discusses Barça's draw at Cádiz: pic.twitter.com/pPOrUB6el6— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2021
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