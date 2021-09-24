  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "В этой стране удаляют ни за что". Куман получил красную карточку в поединке Кадис – Барселона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В этой стране удаляют ни за что". Куман получил красную карточку в поединке Кадис – Барселона

Испания
(1 голосов)

Рональд пострадал

"В этой стране удаляют ни за что". Куман получил красную карточку в поединке Кадис – Барселона

Mega HD Broadcast El Chiringuito TV

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман получил прямую карточку за споры с арбитром в матче 6-го тура Ла Лиги с "Кадисом" (0:0). Дело в том, что Бускетс выбил с поля второй мяч в сторону оппонента. Серхио получил желтую, из-за чего наставник начал ругаться с фемидой.

Читайте такжеПрезидент Ла Лиги: Нам нужно защищать "Реал" и "Барселону", которые обречены страдать в еврокубках

Судья Карлос дель Серро Гранде удалил тренера на 97-й минуте матча. Ранее в этом же матче был удален хавбек "сине-гранатовых" Френки де Йонг – за желтые карточки на 61-й и 65-й минутах. Цитирует голландского тренера Sport.es.

"Во втором тайме соперник устал, однако вторая желтая Френки усложнила нам задачу. Мы не реализовали свои моменты. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, но не арбитр. Он сказал, что сделал это за отношение игрока к делу. Ладно, лучше перестать говорить об этом. Отставка? Если я побеждаю, то, по-вашему, продолжаю работать, а если проигрываю – нужно искать нового тренера. У вас все именно так".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
24.09.2021 в 12:57
Видаляти Ку... з тренерської лави і не тільки у прямому значенні треба давно! Видалення Френкі дійсно "ліве"! Так стрибав, утім не ззаду! Зіграв у м'яч! Та перед зіткненням зігнув ногу! А те що суперник впав та скорчився "від болю" так по їх зойкам можна колону швидких викликати і до кінця матчу може пару гравців НЕ репетувавших залишиться
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...