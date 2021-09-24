"В этой стране удаляют ни за что". Куман получил красную карточку в поединке Кадис – Барселона

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман получил прямую карточку за споры с арбитром в матче 6-го тура Ла Лиги с "Кадисом" (0:0). Дело в том, что Бускетс выбил с поля второй мяч в сторону оппонента. Серхио получил желтую, из-за чего наставник начал ругаться с фемидой.

Судья Карлос дель Серро Гранде удалил тренера на 97-й минуте матча. Ранее в этом же матче был удален хавбек "сине-гранатовых" Френки де Йонг – за желтые карточки на 61-й и 65-й минутах. Цитирует голландского тренера Sport.es.