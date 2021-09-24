Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Секретарь Барселоны: Мы поддерживаем Рональда Кумана – он наш тренер
Голландца пока никто не выгоняет
Getty Images / Global Images Ukraine
Технический секретарь каталонской "Барселоны" Рамон Планес выразил поддержку главному тренеру первой команды "сине-гранатовых" после матча Ла Лиги с "Кадисом" (0:0). Приводит слова Планеса RMC Sport.
"Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье будет очередной матч с "Леванте", и он с нами. Рональд – наш тренер. Мы находимся в новом цикле, у нас есть высококачественные игроки с большим будущим".
После 5 туров "Барселона" занимает в турнирной таблице Примеры 7-е место – отставание от "Реала" составляет 7 очков (у "сине-гранатовых" есть поединок в запасе). Каталонцы выдали худший старт в Примере по забитым голам за 18 лет (8 голов в 5 матчах).
Популярное сейчас
- Ночной кошмар для чемпиона? Британские эксперты оценили шансы Усика в бою с Джошуа
- Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче с Динамо
- Динамо и Селезнев получили наказания, Барселона снова без победы. Главные новости за 23 сентября
- Докатились. Барселона - Гранада 1:1. Видео голов и обзор матча
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Новости по теме
- 20:45 Зарубежные Члены совета директоров потребовали отставки Кумана. Лапорта пока не готов увольнять специалиста
- 06:17 Зарубежные Килман в Украине, решение Барселоны и еще один бразилец для Шахтера. Главные новости от 23 марта
- 00:04 Зарубежные Барселона определилась относительно судьбы Рональда Кумана