Секретарь Барселоны: Мы поддерживаем Рональда Кумана – он наш тренер

Технический секретарь каталонской "Барселоны" Рамон Планес выразил поддержку главному тренеру первой команды "сине-гранатовых" после матча Ла Лиги с "Кадисом" (0:0). Приводит слова Планеса RMC Sport.

"Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье будет очередной матч с "Леванте", и он с нами. Рональд – наш тренер. Мы находимся в новом цикле, у нас есть высококачественные игроки с большим будущим".

После 5 туров "Барселона" занимает в турнирной таблице Примеры 7-е место – отставание от "Реала" составляет 7 очков (у "сине-гранатовых" есть поединок в запасе). Каталонцы выдали худший старт в Примере по забитым голам за 18 лет (8 голов в 5 матчах).