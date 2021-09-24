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Секретарь Барселоны: Мы поддерживаем Рональда Кумана – он наш тренер

Испания
(1 голосов)

Голландца пока никто не выгоняет

Секретарь Барселоны: Мы поддерживаем Рональда Кумана – он наш тренер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Технический секретарь каталонской "Барселоны" Рамон Планес выразил поддержку главному тренеру первой команды "сине-гранатовых" после матча Ла Лиги с "Кадисом" (0:0). Приводит слова Планеса RMC Sport.

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"Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье будет очередной матч с "Леванте", и он с нами. Рональд – наш тренер. Мы находимся в новом цикле, у нас есть высококачественные игроки с большим будущим".

После 5 туров "Барселона" занимает в турнирной таблице Примеры 7-е место – отставание от "Реала" составляет 7 очков (у "сине-гранатовых" есть поединок в запасе). Каталонцы выдали худший старт в Примере по забитым голам за 18 лет (8 голов в 5 матчах).

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В статье: Рональд Куман Барселона Рамон Планес
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.09.2021 в 12:15
Ну значит сегодня-завтра объявят о увольнении
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