Отступные – почти полмиллиарда евро. Барселона объявила о переходе 17-летнего турка

Пресс-служба "Барселоны" объявила на своем официальном сайте о договоренности с турецким клубом "Кайсериспор" о переходе хавбека Эмре Демира. 17-летний игрок в текущем сезоне останется в турецком клубе, а в следующей кампании присоединится к резервному коллективу каталонцев – "Барселоне Б".

Испанский гранд заплатит за него 2 миллиона евро плюс бонусы. Контракт Демира рассчитан до 2027 года. Отступные – 400 миллионов евро.

Отметим, что Демир дебютировал в турецкой Суперлиге в возрасте 15 лет. Эмре – самый молодой автор забитого мяча в чемпионате Турции.