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Отступные – почти полмиллиарда евро. Барселона объявила о переходе 17-летнего турка
Контракт долгосрочный
Barcelona
Пресс-служба "Барселоны" объявила на своем официальном сайте о договоренности с турецким клубом "Кайсериспор" о переходе хавбека Эмре Демира. 17-летний игрок в текущем сезоне останется в турецком клубе, а в следующей кампании присоединится к резервному коллективу каталонцев – "Барселоне Б".
Испанский гранд заплатит за него 2 миллиона евро плюс бонусы. Контракт Демира рассчитан до 2027 года. Отступные – 400 миллионов евро.
Отметим, что Демир дебютировал в турецкой Суперлиге в возрасте 15 лет. Эмре – самый молодой автор забитого мяча в чемпионате Турции.
❗️[ÚLTIMA HORA]— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021
✍️ Acuerdo para la incorporación de Emre Demir
???? Todos los detalles ????https://t.co/ypAfKHbKsn ????#ForçaBarça ????❤️ pic.twitter.com/VOqOdJG20B
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