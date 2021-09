Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара

Однажды у Сесара Луиса Менотти спросили, кого бы он предпочел иметь в команде: посредственного исполнителя с мозгами или гения без них? Тренер даже не задумался: "Если он ничего не понимает, то это намного хуже".

Тот, кто видел игру Винисиуса за при Зинедине Зидане, осознает, насколько прав конструктор Аргентины-78.

Бразилец не был ленив или незаметен, даже наоборот - постоянно стремился быть на мяче, танком пер вперед. Но желание Вини не делало лучше ни его, ни команду. Его игра состояла из череды глупых решений, и чем ближе он оказывался к воротам, тем они были глупее.

Исключения случались - например, весенняя игра против "Ливерпуля". Но их откровенно не хватало, чтобы перерасти в тенденцию. Наоборот, трендом стала провальная реализация моментов от бразильца. В одном из Эль Класико 2018 года Вини дважды промазал с пяти метров и не реализовал выход один на один.

Мешала и ставка на дриблинг в ситуациях, когда пас не просто проходил, но и являлся единственно верным решением. Карим Бензема и Ферлан Менди обсуждали это в перерыве матча против "Гладбаха":

Еще в июле СМИ писали, мол, "Реал" предложили Винисиуса "МЮ". После тяжелых и малопродуктивных трех лет он не рассматривался клубом как ценный актив.

И что мы видим сейчас? Пять голов и три результативные передачи после шести туров Ла Лиги.

Если Вини не получит приз лучшему игроку месяца в чемпионате, то лишь потому, что Карим Бензема играет в своей собственной лиге, претендуя на Золотой мяч.

***

Имеет право, наверное. При Зизу он не прогрессировал, но подвергался критике, в том числе и от тренера, называвшего Вини и Родриго "неготовыми к ответственности большого клуба".

После того, как у Анчелотти первый взорвал Примеру, а второй забил победный "Интеру", слова Зидана уже не выглядят так убедительно. В конце концов, у француза возникали проблемы почти со всей креативной молодежью - Эдегором, Асенсио, Себальосом, Регилоном. Не играл, а мучился Иско. Так может, проблема в тренере?

Марко Асенсио, кстати, на днях тоже оформил прекрасный хет-трик в ворота "Мальорки". В этом же матче впервые за два сезона забил Иско.

Набрасываться на Зидана с криками "Физрук!" бессмысленно - у него непробиваемый щит из трех подряд побед в Лиге чемпионов. Но все же Зизу рискует остаться в истории тренером, добившимся успеха с одной группой футболистов. Как только она постарела - все кончилось. Сработаться с "поколением Z" у него не вышло.

***

Может, Зизу просто его не понял. Винисиус в Мадриде нуждался не в тактике и не в армейском старшине. Ему был необходим учитель.

Из фавел обычно нет выхода, а тем более, из Салгейру - резиденции Comando Vermelho или Красной команды, второго крупнейшего наркокартеля Бразилии. Это далеко не безопасное место. Отец Винисиуса, когда к нему впервые приехали журналисты, попросил их умерить пыл:

Дом, в котором вырос Винисиус, Folhapress

Ну и принялся вспоминать, как мальчик уже в 8 лет побеждал 10-летних в чемпионате штата; как владелец местного клуба "Сан-Гонсалу", увидев его талант, не взял с Вини плату за обучение, хотя остальные платили 100 реалов; как малыш выиграл более 20 региональных турниров.

А еще про смерть дедушки - тот работал водителем грузовика и его за секунду смыло ливневым потоком, когда прорвало дамбу. Жизнь в Салгейру подразумевает крутые повороты.

Чтоб парень вырвался, отец поехал на работу в Рио, где трудился по 12 часов, дабы хватило денег снять квартиру. Там Вини жил, пока учился в "Гнезде стервятника", знаменитой школе "Фламенго". В родную фавелу, которая в 150 км, возвращался на выходные.

Ну а потом, как часто бывает у парней, которые на пять голов выше своих сверстников, стремительный взлет, дебют в основе в 16 лет, интерес от европейских грандов и трансфер в Мадрид за 45 млн евро. Это, конечно, не 220 за Неймара, но тоже безумие - на тот момент Вини не сыграл и 100 минут за основу "Фламенго"!

Более того, когда Винисиус выходил, то рассмотреть можно было лишь задатки. С эффективностью у юноши проблемы тянулись еще с Бразилии. Чемпион мира-70 Тостао пребывал в смятении:

Тогда же Тостао назвал Вини "дремлющим талантом" - мол, однажды придет тот, кто его разбудит.

Похоже, время наступило.

***

Карло Анчелотти не стал скрытничать и прямым текстом рассказал, какими словами перезагрузил бразильского вингера:

"Винисиус очень хорош в ситуациях один на один. Касательно забитых мячей, я сказал ему, что голы редко забивают после пяти или шести касаний. Чтобы забить нужно одно касание, максимум два. И для этого ты должен быть внутри штрафной".

Папа Карло прав в каждом из утверждений. Сайт АПЛ говорит, что 88% голов сезона-2020/21 были забиты из пределов штрафной. Аналогичное исследование, которое провел Тони Карр из академии "Вест Хэма" дало цифру в 82%, причем авторы 94% забитых голов перед ударом делали 1-2 касания. На Евро-2012 в Украине и Польше вообще 90% голов забивались из зоны между воротами и 11-метровой отметкой.

При Зидане Винисиус играл либо слишком широко, либо чересчур глубоко, что понижало шансы на гол. Он устранил этот недостаток. В этом сезоне вингер наносит удары с самого близкого расстояния в карьере.

Также выросло и их количество. Вини стал чаще смещаться внутрь штрафной - подобно тому, как это в лучшие годы (да и сейчас, если выходит слева) делал Криштиану Роналду. Карим Бензема охотно меняется с ним позициями, он это умеет.

Возросший показатель касаний в финальной трети - еще один индикатор обновленного Винисиуса. Он сократил свое участие в прессинге, чтобы беречь силы на рывки и финты в непосредственной близости от чужих ворот.

Ну и, конечно, работа над собой. Marca писала, что бразилец все лето упорно работал над ударами и реализацией, оставался после тренировок, и вообще вкалывал за троих. Результаты налицо.

***

На старте сезона Винисиус больше не "гений без мозгов", а надежный вингер, принимающий на поле разумные, взвешенные решения. Это может стать поворотным пунктом в истории Королевского клуба.

Еще месяц назад "Реал" торговал Килиана Мбаппе за 200 млн, но прогресс Вини может заставить Переса пересмотреть приоритеты. Теперь у "Сливочных" есть кому смещаться на дриблинге слева в центр, пачками забивая голы и раздавая ассисты. Если уж тратить, то на классическую 9-ку, вроде Холанда, ведь как бы ни был велик Бензема, он не вечен. Ну или вообще усиливать другие позиции.

Vinicius Junior ran into the stands to celebrate his goal with the Real Madrid supporters during Los Blancos' 5-2 win against Celta Vigo on Sunday night, but questions were immediately raised as to whether the Brazilian could be punished for doing so. pic.twitter.com/UH9lF74toV