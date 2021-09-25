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Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара

Испания
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В Мадриде праздник

Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Однажды у Сесара Луиса Менотти спросили, кого бы он предпочел иметь в команде: посредственного исполнителя с мозгами или гения без них? Тренер даже не задумался: "Если он ничего не понимает, то это намного хуже".

Тот, кто видел игру Винисиуса за при Зинедине Зидане, осознает, насколько прав конструктор Аргентины-78.

Бразилец не был ленив или незаметен, даже наоборот - постоянно стремился быть на мяче, танком пер вперед. Но желание Вини не делало лучше ни его, ни команду. Его игра состояла из череды глупых решений, и чем ближе он оказывался к воротам, тем они были глупее.

Исключения случались - например, весенняя игра против "Ливерпуля". Но их откровенно не хватало, чтобы перерасти в тенденцию. Наоборот, трендом стала провальная реализация моментов от бразильца. В одном из Эль Класико 2018 года Вини дважды промазал с пяти метров и не реализовал выход один на один.

Мешала и ставка на дриблинг в ситуациях, когда пас не просто проходил, но и являлся единственно верным решением. Карим Бензема и Ферлан Менди обсуждали это в перерыве матча против "Гладбаха":

"Брат, не пасуй ему, мамой прошу. Он играет против нас".

Еще в июле СМИ писали, мол, "Реал" предложили Винисиуса "МЮ". После тяжелых и малопродуктивных трех лет он не рассматривался клубом как ценный актив.

И что мы видим сейчас? Пять голов и три результативные передачи после шести туров Ла Лиги.

Если Вини не получит приз лучшему игроку месяца в чемпионате, то лишь потому, что Карим Бензема играет в своей собственной лиге, претендуя на Золотой мяч.

***

"Я думаю, секрет в том, что тренер вселяет в меня уверенность, необходимую для хорошей работы. Товарищи по команде также передают ее мне", - Винисиус не назвал Зидана, но привет передал.

Имеет право, наверное. При Зизу он не прогрессировал, но подвергался критике, в том числе и от тренера, называвшего Вини и Родриго "неготовыми к ответственности большого клуба".

После того, как у Анчелотти первый взорвал Примеру, а второй забил победный "Интеру", слова Зидана уже не выглядят так убедительно. В конце концов, у француза возникали проблемы почти со всей креативной молодежью - Эдегором, Асенсио, Себальосом, Регилоном. Не играл, а мучился Иско. Так может, проблема в тренере?

Марко Асенсио, кстати, на днях тоже оформил прекрасный хет-трик в ворота "Мальорки". В этом же матче впервые за два сезона забил Иско.

Набрасываться на Зидана с криками "Физрук!" бессмысленно - у него непробиваемый щит из трех подряд побед в Лиге чемпионов. Но все же Зизу рискует остаться в истории тренером, добившимся успеха с одной группой футболистов. Как только она постарела - все кончилось. Сработаться с "поколением Z" у него не вышло.

***

Может, Зизу просто его не понял. Винисиус в Мадриде нуждался не в тактике и не в армейском старшине. Ему был необходим учитель.

Из фавел обычно нет выхода, а тем более, из Салгейру - резиденции Comando Vermelho или Красной команды, второго крупнейшего наркокартеля Бразилии. Это далеко не безопасное место. Отец Винисиуса, когда к нему впервые приехали журналисты, попросил их умерить пыл:

"Не стоит брать в руки фотоаппараты, это лишнее. Вас могут сильно напугать. Давайте лучше я сам расскажу вам его историю".

Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара - изображение 1
Дом, в котором вырос Винисиус, Folhapress

Ну и принялся вспоминать, как мальчик уже в 8 лет побеждал 10-летних в чемпионате штата; как владелец местного клуба "Сан-Гонсалу", увидев его талант, не взял с Вини плату за обучение, хотя остальные платили 100 реалов; как малыш выиграл более 20 региональных турниров.

А еще про смерть дедушки - тот работал водителем грузовика и его за секунду смыло ливневым потоком, когда прорвало дамбу. Жизнь в Салгейру подразумевает крутые повороты.

Чтоб парень вырвался, отец поехал на работу в Рио, где трудился по 12 часов, дабы хватило денег снять квартиру. Там Вини жил, пока учился в "Гнезде стервятника", знаменитой школе "Фламенго". В родную фавелу, которая в 150 км, возвращался на выходные.

Ну а потом, как часто бывает у парней, которые на пять голов выше своих сверстников, стремительный взлет, дебют в основе в 16 лет, интерес от европейских грандов и трансфер в Мадрид за 45 млн евро. Это, конечно, не 220 за Неймара, но тоже безумие - на тот момент Вини не сыграл и 100 минут за основу "Фламенго"!

Более того, когда Винисиус выходил, то рассмотреть можно было лишь задатки. С эффективностью у юноши проблемы тянулись еще с Бразилии. Чемпион мира-70 Тостао пребывал в смятении:

"У него ошеломительный дар, но во время матчей он часто теряется в простых ситуациях, торопится и допускает множество ошибок при передачах".

Тогда же Тостао назвал Вини "дремлющим талантом" - мол, однажды придет тот, кто его разбудит.

Похоже, время наступило.

***

Карло Анчелотти не стал скрытничать и прямым текстом рассказал, какими словами перезагрузил бразильского вингера:

"Винисиус очень хорош в ситуациях один на один. Касательно забитых мячей, я сказал ему, что голы редко забивают после пяти или шести касаний. Чтобы забить нужно одно касание, максимум два. И для этого ты должен быть внутри штрафной".

Папа Карло прав в каждом из утверждений. Сайт АПЛ говорит, что 88% голов сезона-2020/21 были забиты из пределов штрафной. Аналогичное исследование, которое провел Тони Карр из академии "Вест Хэма" дало цифру в 82%, причем авторы 94% забитых голов перед ударом делали 1-2 касания. На Евро-2012 в Украине и Польше вообще 90% голов забивались из зоны между воротами и 11-метровой отметкой.

При Зидане Винисиус играл либо слишком широко, либо чересчур глубоко, что понижало шансы на гол. Он устранил этот недостаток. В этом сезоне вингер наносит удары с самого близкого расстояния в карьере.

Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара - изображение 2

Также выросло и их количество. Вини стал чаще смещаться внутрь штрафной - подобно тому, как это в лучшие годы (да и сейчас, если выходит слева) делал Криштиану Роналду. Карим Бензема охотно меняется с ним позициями, он это умеет.

Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара - изображение 3

Возросший показатель касаний в финальной трети - еще один индикатор обновленного Винисиуса. Он сократил свое участие в прессинге, чтобы беречь силы на рывки и финты в непосредственной близости от чужих ворот.

Винисиус - первая победа Анчелотти. Советы папы Карло разбудили нового Неймара - изображение 4

Ну и, конечно, работа над собой. Marca писала, что бразилец все лето упорно работал над ударами и реализацией, оставался после тренировок, и вообще вкалывал за троих. Результаты налицо.

***

На старте сезона Винисиус больше не "гений без мозгов", а надежный вингер, принимающий на поле разумные, взвешенные решения. Это может стать поворотным пунктом в истории Королевского клуба.

Еще месяц назад "Реал" торговал Килиана Мбаппе за 200 млн, но прогресс Вини может заставить Переса пересмотреть приоритеты. Теперь у "Сливочных" есть кому смещаться на дриблинге слева в центр, пачками забивая голы и раздавая ассисты. Если уж тратить, то на классическую 9-ку, вроде Холанда, ведь как бы ни был велик Бензема, он не вечен. Ну или вообще усиливать другие позиции.

Винисиуса это уже не должно беспокоить - с нынешним уровнем игры его место в старте незыблемо, а перспективы огромны. Еще в 2016-м Зико называл парня "феноменом". Прошло пять лет - и это же определение использует Бензема:

"Я много с ним разговариваю. Иногда я немного кричу на него, но это потому что я в него верю. Когда он играет с желанием, он феноменален".

Да-да, тот самый Бензема, который не так давно заклинал Менди не пасовать на Винисиуса. Все перевернулось в лагере "Сливочных", но им это только на пользу.

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В статье: Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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