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Винисиус в Реале получает примерно столько же, сколько и Лунин. Клуб хочет повысить нападающему зарплату

Испания
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(2 голосов)

Бразилец заслуживает большего

Винисиус в Реале получает примерно столько же, сколько и Лунин. Клуб хочет повысить нападающему зарплату

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Винисиус один из 5 самых низкооплачиваемых игроков в "Реале", сообщает Goal.com. Переговоров о новом контракте до сих пор не было, но клуб считает, что нападающий заслужил повышение зарплаты.

Сейчас Винисиус получает 3,2 млн евро в год. С бонусами эта сумма возрастает до 4 млн евро в год.

Примерно такую же зарплату в "Реале" получают Дани Себальос, Хесус Вальехо и Андрей Лунин.

Отмечается, что Винисиус был одним из первых игроков "Реала", согласившихся на снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Пока переговоров о новом контракте между "Реалом" и 21-летним полузащитником нет. Однако руководство мадридского клуба считает, что футболист заслужил повышение зарплаты.

Клуб также хочет повысить отступные бразильца. Сейчас их размер – 500 миллионов евро. Ожидается, что препятствий при обсуждении нового контракта не будет, так как Винисиус мечтает стать звездой испанского чемпионата.

В этом сезоне Винисиус сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Винисиус Джуниор
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
24.09.2021 в 20:18
У Луніна - 0 (НУЛЬ) пропущених. Суперпоказник!
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