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Винисиус в Реале получает примерно столько же, сколько и Лунин. Клуб хочет повысить нападающему зарплату
Бразилец заслуживает большего
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Винисиус один из 5 самых низкооплачиваемых игроков в "Реале", сообщает Goal.com. Переговоров о новом контракте до сих пор не было, но клуб считает, что нападающий заслужил повышение зарплаты.
Сейчас Винисиус получает 3,2 млн евро в год. С бонусами эта сумма возрастает до 4 млн евро в год.
Примерно такую же зарплату в "Реале" получают Дани Себальос, Хесус Вальехо и Андрей Лунин.
Отмечается, что Винисиус был одним из первых игроков "Реала", согласившихся на снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Пока переговоров о новом контракте между "Реалом" и 21-летним полузащитником нет. Однако руководство мадридского клуба считает, что футболист заслужил повышение зарплаты.
Клуб также хочет повысить отступные бразильца. Сейчас их размер – 500 миллионов евро. Ожидается, что препятствий при обсуждении нового контракта не будет, так как Винисиус мечтает стать звездой испанского чемпионата.
В этом сезоне Винисиус сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.
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